"رتوش والأيادي الساحرة".. معارض الفن التشكيلي في متحف الفن الإسلامي خلال نوفمبر

تشهد هذه الفترة العديد من معارض الفن التشكيلي لفنانين تشكيليين، وتتنوع هذه الأعمال ما بين الرسم والنحت والتصوير والخزف والسجاد والمجوهرات.

وتُقام معارض الفن التشكيلي في مختلف أنحاء العالم، وتُعد من أهم الوسائل لعرض الأعمال الفنية وتعريف الجمهور بها، وتقام هذه المعارض في عدد من المتاحف الفنية.

ويقام في متحف الفن الإسلامي في شهر نوفمبر عدد من معارض الفن التشكيلي، حيث يُعتبر متحف الفن الإسلامي أحد أهم المتاحف المتخصصة في الفن الإسلامي في العالم، حيث يضم مجموعة فريدة من التحف التي تعود إلى مختلف العصور الإسلامية، من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر الميلادي.

"الدستور" يستعرض خلال السطور القادمة المعارض التي تنظم خلال شهر نوفمبر في متحف الفن الإسلامي.

معرض رتوش فنية

يستضيف متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، حاليًا معرضاً للفنانة سمية علي تحت عنوان "رتوش فنية"، وقد افتتح منذ يومين، ومن المقرر أن وستمر معرض رتوش حتى يوم الجمعة 17 نوفمبر الحالى، ويستقبل الجمهور طوال فعالياته من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة والنصف مساء.

ويضم المعرض حوالى 80 لوحة بالرصاص وألوان الزيت والجواش والأكريليك، تتناول الريف المصري والريف الأوروبي، وكذلك المرأة المصرية الفلاحة والمودرن والباليرينا ورقصات الفلامنجو.

وتتمثل النماذج التي تكون في المعرض مستوحاه من البيئة المصرية، قارئة الفنجان، ورجل الشارع الكادح، والعامل، وأيضاً رسمت بعض الحيوانات والطيور وأطباق الفاكهة.

معرض الأيادي الساحرة

كما يستضيف المتحف معرض الأيادي الساحرة بالتعاون مع سفارة المكسيك، يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف، ويضم عدد من اللوحات لمختلف الفنانين.

معرض مصر تستطيع

وقد افتتح معرض الفن التشكيلي المؤقت "مصر تستطيع"، يوم الجمعة الماضية الموافق ٣ نوفمبر ٢٠٢٣م، الساعة الواحدة ظهراً، وما زال مستمرًا، ويوجد به عدد من اللوحات التي تجسد الحياة اليومية.

ويشار إلى أن متحف الفن الإسلامي يضم عددًا كبيرًا من التحف الإسلامية العتيقة، وتم افتتاحه لأول مرة في العام 1903م، ويعد أشهر المعالم المعمارية المعبرة عن عظمة الحضارة الإسلامية ورقي فنونها كجامع ابن طولون، ومسجد محمد علي، وقلعة صلاح الدين، ويضم المتحف حوالي 100 ألف تحفة أثرية متنوعة، مما يجعله منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر العصور.

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