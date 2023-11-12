الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مقرها متاحف وزارة الثقافة".. 8 معارض فن تشكيلي يمكنك زيارتها في نوفمبر

المتاحف
المتاحف

يشهد شهر نوفمبر 2023 إقامة عدد من المعارض الفنية التشكيلية المهمة في المتاحف الفنية الخاصة بوزارة الثقافة في مصر، حيث تعد المعارض الفنية المختلفة تمثل تنوعاً في الموضوعات والرؤى الفنية، وتعكس ثراء الحركة التشكيلية المصرية واستمرارها في التطور.
وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه الحركة الفنية التشكيلية في مصر، إلا أن هذه المعارض تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الحركة الفنية ودعم الفنانين المصريين.

معارض فن تشكيلي في شهر نوفمبر 2023
"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة عدد من معارض الفن التشكيلي التي من المقرر أن تقام في شهر نوفمبر 2023، والتي جاءت كالتالي.

- مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، افتتح في بداية الشهر معرض "رائدات الفن التشكيلى  احتفالية الفن الحديث" بقاعة أجيال 1، ويظل مستمرًا حتى 18 نوفمبر.

- بينما في قصر الفنون، افتتح في بداية شهر نوفمبر، معرض "البدايات" ومن المقرر أن يستمر حتى 23 نوفمبر.

- قاعات مركز الجزيرة للفنون، يقام الآن معرض الفنان أحمد بيرو بقاعة الحسينى فوزى، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 2 ديسمبر.

- قاعات مجمع الفنون بالزمالك، افتتح معرض استيعادى للفنان الراحل سعيد العدوى، ومن المقرر أن ينتهي يوم 18 نومفبر، ويضم عدد من اللوحات المختلفة للراحل رسمها على مراحل مختلفة من حياته.

- وأما متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، من المقرر أن يفتتح معرض الفنان مدحت نصر، يوم 18 نوفمبر، يضم عدد من اللوحات الخاصة به.

- وفي متحف المنصورة القومي ، يقتتح يوم 25 نوفمبر، معرض بعنوان (10*5) بدار ابن لقمان بمتحف المنصورة.

- متحف محمود مختار، يوم 20 نوفمبر، معرض الفنانة نهلة رضا بقاعة نهضة مصر
- بينما ينظم مركز الفن والحياة ، معرض خاص بأعمال فنية متنوعة بمتحف راتب صديق، في الفترة من 1 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ورش فنية للأطفال

ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية تم تنظيم عدد من الورش الفنية للأطفال بمتحف محمد ناجي، وذلك فى ضوء الاحتفال باليوم العالمي للسلام بالتعاون مع ادارة الموهوبين وذلك يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023.
ويذكر إنه استكمالا لسلسلة لقاءات (تجربتي - أول خطوة) ولقاء شهر نوفمبر مع الدكتور محمد عبد السلام أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الساعة 2 ظهراً بقاعة الندوات بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.
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