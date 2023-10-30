فى الذكرى الخمسين على رحيله.. أشهر كتب وروايات عميد الأدب طه حسين

خصصت المؤسسات الثقافية عام 2023 بعام عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وذلك بمرور الذكرى الخمسين على رحيله، طه حسين هو أديب وناقد مصري، يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ولا تزال أفكار ومواقف طه حسين تثير الجدل حتى اليوم.

ومع مرور الذكرى الخمسين فقد تداول الكثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي الكثير من كتب عميد الأدب العربي ونشر بعض المقتبسات من كتبه عبر تويتات قصيرة.

كتاب في الشعر الجاهلي

يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب في النقد الأدبي العربي، حيث قدم فيه طه حسين نظرة جديدة إلى الشعر الجاهلي، وناقش فيه قضايا مهمة مثل تاريخية الشعر الجاهلي ونسب الشعراء، وعلى الرغم من أهميته إلا أنه كان سببًا في معارك كثيرة في الوسط الثقافي بين كبار الكتاب والمفكرين وبين طه حسين، وقد وصفه البعض آنذاك بالزنديق والملحد.

كتاب مستقبل الثقافة في مصر

و يتناول هذا الكتاب قضايا مهمة في الثقافة العربية، مثل دور الثقافة في النهضة العربية وكيفية النهوض بالفكر العربي، وقد غير الكتاب غير في الثقافة العربية.

رواية الأيام

هي رواية سيرة ذاتية، تروي فيها طه حسين قصة حياته من طفولته في الصعيد إلى دراسته في الأزهر وفرنسا، وتعرض فيها لقضايا مهمة مثل الحرية والمرأة والتعليم.

رواية دعاء الكروان

هي رواية اجتماعية، تتناول فيها طه حسين قضية زواج القاصرات في مصر، وتعرض فيها لقضايا مهمة مثل الفقر والظلم الاجتماعي، والاختلاف بين الطبقات.

رواية الطريق

هي رواية رمزية، تتناول فيها طه حسين رحلة الإنسان في الحياة، وتعرض فيها لقضايا مهمة مثل الحرية والبحث عن الحقيقة.

وكان لكتب طه حسين تأثير كبير على الحركة الأدبية العربية، فقد أحدثت طفرة في النقد الأدبي العربي، كما أنها ساهمت في نشر الوعي الثقافي في المجتمع العربي، وتعد كتب طه حسين من أهم الكتب في الأدب العربي، فهي تتميز بفكرها النقدي العميق وأسلوبها الأدبي الرائع.

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