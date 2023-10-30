الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فى الذكرى الخمسين على رحيله.. أشهر كتب وروايات عميد الأدب طه حسين

طه حسين
طه حسين

خصصت المؤسسات الثقافية عام 2023 بعام  عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وذلك بمرور الذكرى الخمسين على رحيله، طه حسين هو أديب وناقد مصري، يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة، ولا تزال أفكار ومواقف طه حسين تثير الجدل حتى اليوم.

ومع مرور الذكرى الخمسين فقد تداول الكثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي الكثير من كتب عميد الأدب العربي ونشر بعض المقتبسات من كتبه عبر تويتات قصيرة.

كتاب في الشعر الجاهلي
يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب في النقد الأدبي العربي، حيث قدم فيه طه حسين نظرة جديدة إلى الشعر الجاهلي، وناقش فيه قضايا مهمة مثل تاريخية الشعر الجاهلي ونسب الشعراء، وعلى الرغم من أهميته إلا أنه كان سببًا في معارك كثيرة في الوسط الثقافي بين كبار الكتاب والمفكرين وبين طه حسين، وقد وصفه البعض آنذاك بالزنديق والملحد.

كتاب مستقبل الثقافة في مصر
و يتناول هذا الكتاب قضايا مهمة في الثقافة العربية، مثل دور الثقافة في النهضة العربية وكيفية النهوض بالفكر العربي، وقد غير الكتاب غير في الثقافة العربية.

رواية الأيام
هي رواية سيرة ذاتية، تروي فيها طه حسين قصة حياته من طفولته في الصعيد إلى دراسته في الأزهر وفرنسا، وتعرض فيها لقضايا مهمة مثل الحرية والمرأة والتعليم.

رواية دعاء الكروان
هي رواية اجتماعية، تتناول فيها طه حسين قضية زواج القاصرات في مصر، وتعرض فيها لقضايا مهمة مثل الفقر والظلم الاجتماعي، والاختلاف بين الطبقات.

رواية الطريق
هي رواية رمزية، تتناول فيها طه حسين رحلة الإنسان في الحياة، وتعرض فيها لقضايا مهمة مثل الحرية والبحث عن الحقيقة.

وكان لكتب طه حسين تأثير كبير على الحركة الأدبية العربية، فقد أحدثت طفرة في النقد الأدبي العربي، كما أنها ساهمت في نشر الوعي الثقافي في المجتمع العربي، وتعد كتب طه حسين من أهم الكتب في الأدب العربي، فهي تتميز بفكرها النقدي العميق وأسلوبها الأدبي الرائع.

اقرأ ايضًا:

فى عام عميد الأدب العربى.. كواليس عودة طه حسين إلى مصر

رواية الطريق رواية الأيام رواية دعاء الكروان كتاب مستقبل الثقافة في مصر كتاب في الشعر الجاهلي أشهر كتب وروايات طه حسين عميد الأدب طه حسين عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين

مواد متعلقة

الليلة.. المسرح القومى ينظم أمسية طه حسين والمسرح وحركة الترجمة

الأكثر قراءة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

عاجل.. استشهاد العشرات فى قصف الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة بقطاع غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة