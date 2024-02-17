دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل فراولة وأبطاله

قصة مسلسل فراولة وأبطاله محور تسأولات الكثير من عشاق الدراما الرمضانية بشكل عام، وعشاق النجمة نيللي كريم وذلك بعد عرض كلًا من البوستر والبرومو التشويقي للمسلسل المقرر عرضه خلال موسم شهر رمضام 2024، إذ كان قد نال كل من البوستر والبرومو الخاصين بالمسلسل إعجاب الكثير من المشاهدين.

قصة مسلسل فراولة

قصة مسلسل فراولة وأبطاله للفنانة نيللي كريم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة التي تنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، ولكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء وترك حياة الفقر.

تنجح فراولة من خلال تطور الأحداث في ترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأثرياء، وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية.

ثم تعمل نيللي “فراولة في المسلسل” كخبيرة طاقة، وتكون نقطة التحول عندما تعمل فراولة في مبيعات واحدة من كبرى الشركات العالمية.

أبطال مسلسل “فراولة”

ومسلسل فراولة يشارك فيه نيللي البطولة العديد من نجوم الكوميديا من بينهم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

ويعتبر مسلسل فراولة انتقالًا من المسلسلات التي تنتنمي إلى النوع التراجيدي التي اعتادت نيللي على تقديمه وبرعت فيه إلى نوع المسلسلات الكوميدية التي حققت فيه هو الآخر نجاحًا منقطع النظير، وذلك بعد تجربتها في مسلسل 100 وش.

ومسلسل "فراولة" المقرر عرضه في رمضان القادم 2024 فهو يتميز بأنه ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تعتمد نهج الـ١٥ حلقة مثلها مثل العديد من المسلسلات الأخرى التي ستظهر بقوة هذا العام.

ويتوقع الكثير من المتابعين أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا مثلما اعتادت النجمة "نيللي" جمهورها ذلك في معظم أعمالها.

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