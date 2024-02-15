الخميس 15 فبراير 2024
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عالم

أبرز تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من القاهرة

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن إسرائيل تنتهك كل القرارات التي يتم اتخاذها من طرف الأمم المتحدة، موضحا: "تحدثت مع الرئيس السيسي وشكرته لتضامنه مع إجلاء مواطنينا البرازيليين الذين كانوا عالقين في قطاع غزة وساعدونا عن السفارة في مصر وقمنا بإجلاء حوالي 2000 شخص وضمان عودتهم بسلام إلى البرازيل". 

تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا 

وأضاف دا سيلفا، "يسعدني أن أعود إلى القاهرة بعد مرور 20 عاما بعد زيارتي كأول رئيس برازيلي يزور مصر، وأعود الآن للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية وأنا الرئيس الأول الذي زار لبنان وبلدان أخرى من الشرق الأوسط".

وتابع الرئيس البرازيلي: "تهدف زيارتي إلى مصر تعزيز العلاقات بين البرازيل وبلدان إفريقيا والشرق الأوسط، وتلعب العلاقات مع مصر دورا مهما وفريدا في هذه الاستراتيجية".

وقال دا سيلفا، إن بلاده تدعم مبادرة مصر لمنطقة حرة خالية من السلاح في الشرق الأوسط، موضحًا: "نحن لدينا المبادرة ذاتها في أمريكا الجنوبية ونعول على دعم مصر في مجموعة العشرين لكي نحقق نجاح هذا الاجتماع خاصة في مبادرتي التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والتعبئة الدولية ضد التغير المناخي". 

وواصل: “نريد أن نشجع أيضا المباحثات حول الديون الخارجية للبلدان الفقيرة، ورغم مشاركة الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين انطلاقا من هذا العام، فإن القارة تحتاج إلى تمثيل أكبر وإدراج بلدان أخرى”.

واستطرد الرئيس البرازيلي: “في إطار بريكس سوف نعمل على إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام، وبخاصة في الوضع الراهن، وبالتالي، فإن بريكس تمثل فرصة سانحة لمنح البلدان فرصة المشاركة في مسيرة التنمية، وهناك اهتمام من جانب البرازيل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في بريكس، كي لا يرتبط العالم بعملة واحدة”.

وأوضح أن دخول مصر كعضو في بريكس يمثل فرصة سانحة لتعزيز دخول الدول النامية إلى هذه المنظمة، وهذا مهم جدا لنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ  "COP 30"، الذي سيعقد في البرازيل خلال عام 2030. 

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تصريحات الرئيس البرازيلي من القاهرة

وتابع الرئيس البرازيلي: “أنا أتمنى أن يقوم الرئيس السيسي وزملائي في مصر، بعلاقة استراتيجية قوية، لأن حجم المبادلات التجارية هو بمليارين فقط، وهذا قليل جدا بالنظر إلى أهمية اقتصاد البلدين وحجم المجتمعين، ووفقا لما قاله الرئيس السيسي، فنحن نريد بناء علاقة تجارية يستفيد منها الطرفان”.

وأكمل الرئيس البرازيلي: “ما نريده هو أن نشتري من مصر ونبيع لمصر، والنتيجة الأخيرة يجب أن تكون مفيدة، وتحقق حجم تجاري متوازن ويصب في مصلحة اقتصاد البلدين، ونحن بلدان كبيران في مجال التنمية، ونعمل على تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق السلام والأمن”.

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تزايد العنف ضد مليوني فلسطيني متواجدين في قطاع غزة غير مقبول.

وأضاف أن دور مصر مهم جدا لإيجاد حل لهذا الصراع، وتكلمت مع الرئيس السيسي وقدمت له الشكر للمساعدة المقدمة في إجلاء المواطنين البرازيليين في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس البرازيلي: “بدلًا من تناول موضوعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي للجميع، نتحدث عن الحرب التي تتخذ بقرارات غير رشيدة مثل أزمة روسيا وأوكرانيا، التي ليس لها تفسير كافي والأمم المتحدة ليس لديها قوة كافية لتجنب هذه الحرب التي لا تخدم أي طرف ولا تنتج سوى المعاناة والضحايا”.

وشدد على أن حرب غزة الدائرة، نددت بها بقوة البرازيل وبالعدوان منذ اللحظة الأولى لاندلاعها، وكذلك بالهجوم من قبل حماس، ولكن ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي وقتل النساء والأطفال في صور ليس لها مثيل ولم يبسق لي أن رأيتها.

واستطرد: “إسرائيل تنتهك كل القرارات التي يتم اتخاذها من طرف الأمم المتحدة، وليس هناك أي مبرر لما فعلته إسرائيل ردًا على هجمات السابع من أكتوبر”.

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