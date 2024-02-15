الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

الرئيس البرازيلى: ليس هناك أى مبرر لرد الفعل الإسرائيلى فى غزة

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لولا دا سيفا

أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيفا، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة لا تمتلك القوة الكافية لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واستدرك قائلًا: "ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي في غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النساء والأطفال في غزة بشكل غير مسبوق".

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وأضاف الرئيس البرازيلى- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة -: "إنه ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر".. مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل النساء والأطفال، وهو أمر غير مسبوق في العالم.

أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيفا قوات الاحتلال الإسرائيلي النساء والأطفال غزة رد الفعل الإسرائيلي التصعيد الإسرائيلي

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