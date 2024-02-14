مسلسلات رمضان 2024.. قبل المعلم أعمال تناولت تجارة وصيد السمك

ينافس النجم مصطفى شعبان في موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل بمسلسل المعلم، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما دي إم سي والحياة.

دور مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

وتدور قصة مسلسل المعلم حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

ولم يكن مسلسل المعلم هو العمل الفني الأول الذي يتناول تجارة السمك ويتم تصويره داخل أسواق السمك، ولكن سبقه أعمال أخرى نرصدها في التقرير التالي.

مسلسل تحت الوصاية

عمل درامي أحدث ضجة خلال موسم مسلسلات رمضان العام 2023، من بطولة الفنانة منى زكى ودياب، ويتحدث عن صيد السمك وتجارته.

تظهر منى زكي في دور أرملة ترث مركب صيد من زوجها، حيث تقوم من خلاله بتوريد السمك والجمبري بهدف إعالة أسرتها، وتواجه بعد ذلك العديد من المشاكل والخلافات في محيطها أسرتها ومحيطها والعملي، وتحديدًا من قبل شقيق زوجها الذي يجسد دوره النجم دياب وكذلك جد أولادها لأبيهم، وتدور الأحداث في إطار شيق.

فيلم شادر السمك

ومن الأفلام الهامة التي تناولت تجارة السمك وصيده، فيلم شادر السمك للنجم أحمد زكي والفنانة نبيلة عبيد، التي تجسد دور جمالات الأرملة التي تواجه أباطرة السوق وتبيع السمك بعد وفاة زوجها، ويظهر أحمد زكي ويتعاطف معها ويقف ضد التجار ويتزوجها إلا أن الخال ينقلب بعد أن يتعرف على سوزي من أسرة غنية ويطلق جمالات ويبدأ في احتكار السوق.

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.