الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أبطال مسلسل "المعلم" لـ مصطفى شعبان

المعلم
المعلم

ينافس مصطفى شعبان في موسم رمضان المقبل 2024 بمسلسل المعلم وهو ضمن درامام مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل "المعلم" خلال موسم رمضان القادم، وينتمي المسلسل إلى دراما أعمال الـ30 حلقة.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك شعبان في البطولة كلا من انتصار، هاجر أحمد، سهر الصايغ، وجاري ابرام باقى التعاقدات مع أبطاله، تزامنًا مع تحضيرات المخرج مرقس عادل لبناء الديكورات الخاصة استعدادًا لانطلاق التصوير في الفترة المقبلة، وهو من تأليف محمد الشواف، واخرج مرقس عادل وانتاج سينرجي.

ويعرض مسلسل المعلم على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 القادم، وتدور أحداث مسلسل المعلم من بطولة النجم مصطفى شعبان وينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2024 في إطار شعبي.

ويظهر مصطفى شعبان خلال البوستر المبدئي، بشخصيته التي يجسدها ضمن لأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

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