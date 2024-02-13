الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان

المعلم
المعلم

مع اقتراب موسم مسلسلات رمضان، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان في موسم رمضان المقبل 2024 وينتمي المسلسل إلى دراما أعمال الـ30 حلقة.

ويعرض مسلسل "المعلم" على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 القادم.

أحداث مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان

وتدور أحداث مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان وينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2024 في إطار شعبي.

وطرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ويظهر مصطفى شعبان خلال البوستر المبدئي، بشخصيته التي يجسدها ضمن الأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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