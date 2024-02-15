الرئيس البرازيلى: الأعمال الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية كارثة يجب إيقافها

حذَّر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، من أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية كارثة جديدة يجب إيقافها.

وقال "دا سيلفا"، خلال كلمته في اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "ندعم القرارات التي تدين وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة"، مشددًا على أنه لا مبرر لمنع فلسطين من أن تصبح عضوًا في الأمم المتحدة ويجب الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.

كما أعرب الرئيس البرازيلي عن عزمه الدفاع عن السلام لتحقيق التنمية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.