الرئيس البرازيلى: سنقدم مساعدات مالية لوكالة "الأونروا"

أعرب الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، عن سعادته بالعودة إلى الجامعة العربية بعد 20 عامًا، موجهًا التحية للأمين العام على تلك الفرصة السانحة.

وقال "دا سيلفا"، خلال كلمته في اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إن البرازيل البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يصبح عضوًا مراقبًا في الجامعة العربية.

وتابع الرئيس البرازيلي: "نعطي الأولوية للقضاء على الجوع والفقر وتشجيع التنمية المستدامة وإصلاح المؤسسات الدولية".

كما أشار إلى أن سكان غزة يعانون الجوع، والقطاع يواجه أزمة صحية كبيرة والوضع في الضفة الغربية خطير ولا يمكن قبوله.

وأشار إلى أن الحكومة البرازيلية ستقدم مساعدات مالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، متابعًا: "أحث جميع الدول على دعم الوكالة".