الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منها حق عرب والمعلم.. بوسترات مسلسلات رمضان 2024 كاملة

حق عرب لاحمد العوضى
حق عرب لاحمد العوضى

يبحث كثير من متابعي مسلسلات رمضان 2024 عن «البوسترات» الرسمية لها والتي أفصحت شركات الإنتاج عنها في الوقت الحالي مع اقتراب شهر رمضان.

بوسترات مسلسلات رمضان 2024

تقدم الدستور في التقرير التالي أبرز بوسترات مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وسيمون، إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار وتعود النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق بهذا المسلسل بقوة من خلال عمل تشويقي مختلف.

مسلسل لحظة غضب بطولة محمد شاهين وصبا مبارك إخراج عبدالعزيز النجار وتأليف مهاب طارق ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة واتش إت الرقمية من خلال 15 حلقة.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة وميرنا جميل، إخراج بيتر ميمي وتأليف أحمد نادر جلال ويقدم أمير كرارة خلال المسلسل دور طبيب في منطقة شعبية للمرة الأولى ويدخل في صراعات مع الفنان أحمد رزق.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان ويواصل العوضي التصوير حتى منتصف شهر رمضان القادم في عمل مليئ بالإثارة والتشويق.

مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم وسليمان خاطر وإخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان وتعود نيللي كريم للكوميديا من جديد بهذا المسلسل.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال ونور وإخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وإخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وإخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا ومحمد ثروت، إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف أيمن جمال.

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مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني جومانا مراد وإخراج مجدي أبو عمير وتأليف مدحت العدل.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ومحمود البزاوي وإخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي.

مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب وإخراج عمرو عرفة وتأليف رشا عزت.

مسلسل إمبراطورية مين بطولة خالد النبوي وحلا شحية وإخراج محمد سلامة وتأليف إحسان عبدالقدوس.

 

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