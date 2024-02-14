الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل صيد العقارب.. مسلسلات حققت نجاح غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حققت غادة عبدالرازق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسلاتها لذلك ينتظر العديد من محبيها مسلسلها الجديد "صيد العقارب" ضمن الموسم الرمضاني 2024، فى هذا السياق ترصد الدستور مسلسلات نجحت فيها الفنانة غادة عبد الرازق

«مع سبق الاصرار»

عرض مسلسل مع سبق الإصرار، في موسم رمضان 2012، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان ماجد المصري، ميار الغيطي، أحمد مالك، الراحل أحمد راتب، وآخرين، والعمل من إخراج محمد سامي.

وكانت غادة عبد الرازق فى هذا المسلسل تقوم بدور فريدة الطوبجى المحامية

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«حكاية حياة»

عرض مسلسل حكاية حياة في موسم رمضان 2013، وضم العمل العديد من الفنانين، بجانب الفنانة غادة عبد الرازق، أبرزهم الفنان خالد سليم، أحمد زاهر، روجينا، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وأختلفت شخصيتها عن مسلسل مع سبق الاصرار حيث ظهرت فى دور مريضة نفسيًا

 

«تحت الحزام»

تتكون حكاية تحت الحزام، من 3 حلقات، وهي ضمن سلسلة حكايات مسلسل حدث بالفعل، ويشارك في بطولة الحكاية، إلى جانب غادة عبد الرازق، كل من: سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وغيرهم، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

وكانت تدور أحداث المسلسل عن طبيبة نفسية تعانى من بعض المشاكل مع زوجة إبنها. 

 

 

«صيد العقارب»

فى رمضان 2024 ينتظر العديد من محبى الفنانة غادة عبد الرازق مسلسلها الجديد صيد العقارب حيث تقوم بدور فتاة صعيدية ولديها أخ من ذوي القدرات الخاصة وأبوها سيكون الفنان أحمد ماهر، وبسبب طبيعة البيئة التي نشأت فيها ستصبح تاجرة في سم العقارب، وبسبب هذا ستدخل في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي وتتصاعد أحداث العمل الفني.

 

سبب تسمية مسلسل صيد العقارب بهذا الاسم

وعن سبب تسمية مسلسل صيد العقارب بهذا الاسم، أوضحت الفنانة  غادة عبدالرازق، أن السبب في هذا هو شخصيتها ضمن أحداث المسلسل، إذ تتحول شخصيتها وتشبه العقرب في التعامل والتواجد.

 

 

 

وتدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" في إطار اجتماعي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

 

والمسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.

 

“صيد العقارب” أبطال وصن اع مسلسل صيد العقارب أبطال في صيد العقارب إطلالات مميزة لـ غادة عبد الرازق اسم مسلسل غادة عبد الرازق

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