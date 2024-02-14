الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

الامطار
الامطار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

 

أمطار غزيرة ورعدية

وتوقع الخبراء، سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأثرية على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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"منخفض جوى".. الأرصاد: البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

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عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادى النطرون 19 11

كفرالشيخ 18 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 18 10

دمياط 18 12

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 19 13

نخل 18 08

كاترين 12 03

الطور 20 12

طابا 19 11

شرم الشيخ 24 13

الاسكندرية 17 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 09

السلوم 16 08

سيوة 17 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 13

الشلاتين 28 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 19 10

بني سويف 19 10

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 22 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 10

الوادى الجديد 23 06

أبوسمبل 24 09

مائل للبرودة نهارا هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى الصغرى إرتفاع الموج

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