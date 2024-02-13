عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ3 أيام المُقبلة، اعتبارًا من الغد، وحتى الجُمعة 16 فبراير 2024.

وحذرت الهيئة المواطنين من حالة عدم استقرار تسود البلاد بدءًا من الأربعاء، وتستمر التقلبات الجوية على مدار الأيام المُقبلة، مُشيرة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، يُصاحبه ارتفاع شدّة البرودة التي تصل إلى حدّ الصقيع، وأمطار رعدية متفرّقة على مناطق مختلفة بمحافظات الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنَّه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024.

وأوضحت الهيئة أنَّ ذلك يرجع إلى تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق فى طبقات الجو العليا، مُشيرة إلى أنَّ أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة، هو سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

عودة الأجواء الشتوية بقوة

وأشارت إلى أنَّه بعد أن عاشت البلاد أجواء دافئة مستقرة خلال الفترة الماضية، تعود الأجواء الشتوية بقوة اعتبارا من يوم الأربعاء.

ولفتت الهيئة إلى انخفاض كبير فى درجات الحرارة اعتبارًا من غدًا، فضلًا عن نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

تكون للثلوج

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر، بجانب أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

ونوّهت هيئة الأرصاد باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.