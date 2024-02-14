الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"منخفض جوى".. الأرصاد: البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد من اليوم تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتتأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيعود بشكل تدريجي، وسنعود لـ الجو الشتوي، وستكون هناك أمطار، بسبب امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، ومنخفض على سطح البحر المتوسط.

 

وتابعت: سنعود مرة أخرى إلى الأجواء الشتوية المائلة للبرودة نهارًا في أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى، مائلة للدفء في المحافظات الجنوبية.

 

وأكدت أنه مع غياب أشعة الشمس تسود الأجواء شديدة البرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، ومع انخفاض قيم درجات الحرارة تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتتراوح سرعاتها بين 35 و45 كيلومترًا، ما يؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة. 

الأرصاد الجوية طبقات الجو العليا لأحوال الجوية منخفض جوي تسود الأجواء شديدة البرودة

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