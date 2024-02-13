اتحاد المؤسسات الأهلية: مصر ساهمت بنحو 85% من إجمالى المساعدات الإنسانية لغزة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مصر ساهمت بنحو 85% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن موقف مصر لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لسكان القطاع.

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إرسال 108 قوافل إغاثة لقطاع غزة خلال 36 ساعة مضت، ورغم التحديات التي تواجه الدولة في ظل الظروف المحيطة تستمر في دعم الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية، حيث لدينا إدارة سياسية حكيمة في التعامل مع الأزمات.

إرسال 108 قوافل إغاثة لقطاع غزة خلال 36 ساعة

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من الحرب التي يشنها على قطاع غزة هو طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني، وهذا لن يحدث بأي شكل.