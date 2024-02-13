الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتحاد المؤسسات الأهلية: مصر ساهمت بنحو 85% من إجمالى المساعدات الإنسانية لغزة

الدكتور طلعت عبدالقوي،
الدكتور طلعت عبدالقوي،

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مصر ساهمت بنحو 85% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن موقف مصر لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لسكان القطاع.

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إرسال 108 قوافل إغاثة لقطاع غزة خلال 36 ساعة مضت، ورغم التحديات التي تواجه الدولة في ظل الظروف المحيطة تستمر في دعم الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية، حيث لدينا إدارة سياسية حكيمة في التعامل مع الأزمات. 

إرسال 108 قوافل إغاثة لقطاع غزة خلال 36 ساعة

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من الحرب التي يشنها على قطاع غزة هو طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني، وهذا لن يحدث بأي شكل.

المساعدات الإنسانية قطاع غزة رفض التهجير القسرى القضية الفلسطينية قوافل الفلسطينيين

مواد متعلقة

خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الإسرائيلى غير متزنة سياسيًا

"إكسترا نيوز" ترصد انطلاق قافلة التحالف الوطنى المتجهة إلى رفح

لافروف: يجب إيجاد مسار قانونى شامل لحل التوتر فى الشرق الأوسط

خبير سياسات دولية: جيش الاحتلال يائس ومهزوم وإسرائيل خسرت سمعتها أمام العالم

باحث: مصر تمتلك كل الأدوات التى تمكنها من التعامل مع كل السيناريوهات

"إكسترا نيوز" ترصد تحضيرات قافلة مساعدات جديدة من التحالف الوطنى لأهالى غزة

شكرى: لا يمكن قبول مزيد من الخسارة بأرواح المدنيين بغزة ونعمل على دخول المساعدات

وزير الخارجية: مستوى الدمار وقتل المدنيين فى غزة غير مسبوق (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟