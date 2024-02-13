تضم 5 آلاف طن مواد غذائية.. "مصر الخير" تطلق القافلة 49 لدعم غزة

دشنت مؤسسة مصر الخير، اليوم الثلاثاء، القافلة رقم 49 من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، خاصة سكان قطاع غزة منهم، ضمن أكبر قافلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات لأهالي قطاع غزة، الذي يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية، ويعاني ظروفا استثنائية صعبة.

وأضاف أن قافلة اليوم تضم نحو 200 تريلا تحمل نحو 5 آلاف طن من المواد الغذائية والعينية المختلفة، منها 18 تريلا تحمل 324 طنا من المساعدات الطبية والمستلزمات الجراحية والأدوية، فضلًا عن 6 سيارات إسعاف مجهزة طبيا لنقل وعلاج المصابين.

وأكد أن مؤسسة "مصر الخير" ركزت في مساعداتها المرسلة على متن 200 شاحنة على الاحتياجات الملحّة الواردة إليها من الهلال الأحمر الفلسطيني من قطاع غزة، والتي تضم المياه والمواد الغذائية الجافة والوجبات سهلة التحضير ومعلبات الطهي الجاهزة والبطاطين والألحفة، كما ضمت أيضا الخيام والمشمعات من أجل مساعدة النازحين على الإيواء.

وأشار إلى أن قوافل "مصر الخير" تستهدف تأمين المتطلبات الأساسية من العلاج والغذاء والكساء والغطاء لحين استقرار الأوضاع في غزة، ولذلك كان توجه المؤسسة بتوفير الاحتياجات لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة كمساعدة ودعم لهم في تحمل الأعباء التي تواجههم.

وأوضح أن مؤسسة "مصر الخير" سيّرت 49 قافلة إغاثية خلال الفترة الماضية منذ فتح معبر رفح، مشيرة إلى أنها أعدت قوافل متكاملة تضم كافة العناصر الرئيسية للحماية والرعاية الإنسانية.

وأكد أن المؤسسة تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين بصورة مستمرة ومتكاملة، خاصة منذ بداية تصاعد الأحداث والظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها القطاع.

إرسال ما يزيد على 742 طن مساعدات طبية إلى قطاع غزة

من ناحيتها، قالت عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي تم إرسال ما يزيد على 742 طنا من المساعدات الطبية لأهالينا في قطاع غزة دعما لهم، متضمنة 266 ألف علبة دواء، بها أكثر من 5350 جرعة علاج لمرضى زراعة الكلى، وما يزيد على 2570 جرعة تخدير كلي ونصفي، إضافة إلى 3465 جرعة علاج أورام كاملة، بناء على الاحتياج من قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم توريد حوالي 172900 علبة من المستلزمات الطبية الجراحية، وما يزيد على 3500 علبة لبن أطفال، و81275 باكيت حفاضات وفوط نسائية، إضافة إلى 9 سيارات إسعاف مدعمة بأجهزة الرعاية المركزة.

وأوضحت أن قافلة "مصر الخير"، التي تحركت اليوم، تضمنت 3465 جرعة علاج كيماوي، وأكثر من 2000 علبة علاج طارئ، إضافة إلى 2000 جرعة علاج لمرضى زراعة الكلى، و15000 علبة من المستلزمات الجراحية، و6 سيارات إسعاف مجهزة لخدمة الأهالي بغزة.

ولفتت إلى أن المستلزمات الجراحية التي تضمنتها قوافل "مصر الخير" الإغاثية، تركز على مواد الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة، مثل الأنابيب الرئوية والصدرية والخيوط الجراحية والجبس والدعامات والجبائر للكسور وأربطة الضغط، والكانيولات وأجهزة الوريد والمحاليل، موضحة أن المستلزمات تناسب كل الأعمار من أول الأطفال الرضّع وحتى الكبار.