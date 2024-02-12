الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تُعلن أعداد ذوي الهمم المستفيدين من برنامج "مودة"

برنامج مودة
برنامج مودة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن اجمالي عدد المستفيدين والمستفيدات من أشخاص ذوي الهمم من تدريبات مودة الدامجة للحفاظ على كيان الاسرة.

وأشارت فى تقرير حصل عليه “الدستور”، إلى أن عدد المستفيدين بلغ 4% منهم 1270 ذكور بنسبة 30%، فيما بلغ عدد الإناث 2905 بنسبة 70%.

اما عن المستفيدين وفقا للمحافظات فجاء ترتيبهم كالآتي: الفيوم، الدقهلية، بورسعيد، القاهرة، اسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر،  والاسكندرية.

وأكدت وزارة التضامن أن الخطة المستقبلية من البرنامج تعمل على تطوير مكون تدريبي متخصص في الصحة الإنجابية وصحة الأسرة تطوير حقيبة تدريبية مهارية لبناء قدرات العاملينات في مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، بالاضافة الى العمل على دعم مكاتب الاستشارات الأسرية من خلال بناء قدرات الكوادر التي تعمل بها برنامج تدريب مدربينات على الحقيبة التفاعلية الخاصة بالصحة الإنجابية

واضافت ان البرنامج يستهدف ايضا التوسع في تنفيذ التدريبات التفاعلية الدامجة متابعة أداء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وقياس جودة الخدمة.
  

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Screenshot_٢٠٢٤٠٢١٢_١٦٢٥٠٩_Microsoft 365 (Office)
وزارة التضامن الاجتماعي أشخاص ذوي الإعاقة مودة الدامجة المستفيدين مودة الاعاقة

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