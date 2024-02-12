"مودة": اطلاق الدليل التدريبي الدامج لأشخاص ذوي الإعاقة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة لأشخاص ذوي الإعاقة للحفاظ على كيان الأسرة يأتي فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

الدليل التدريبي

ولفتت الى ان هذا الدليل ياتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي عُقد بجامعة القاهرة في يوليو2018، بشأن إعداد وتنفيذ مشروع قومي متكامل لتأهيل المقبلين على الزواج وإمدادهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة، تساعد في تدعيم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري، لاسيما في ظل ما شهدته السنوات الماضية من ارتفاع مضطرد في أعداد حالات الطلاق، ما قد يكون له أثر سلبي على تماسك الكيان المجتمعي ككل.

مناقشة محتوى التعلم بأساليب مترابطة ومتصلة

واشارت وزارة التضامن الى انه قد تم تطوير هذا الدليل التدريبي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة ممثلة في مشروع مودة. والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد مصر)، ممثلة في مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ويسعى المشروع من خلال هذا الدليل التدريبي إلى مناقشة محتوى التعلم بأساليب مترابطة ومتصلة، ويتيح الفرصة للمشاركين لممارسة ما يتعلمونه أثناء اللقاء التدريبي، وفي الوقت نفسه يسمح لهم بالتعبير عن أفكارهم بمفرداتهم الخاصة بهم، ما يساعدعلى الإحساس بتملك عملية التعلم.

الجلسات التدريبية ركزت على مراعاة النوع الاجتماعي في تناولها للمفاهيم

واضافت وزارة التضامن، ان وإدارة الأنشطة، بالإضافة إلى تناول الموضوعات الأسرية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في كافة الأنشطة التدريبية.