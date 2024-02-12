الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: "مودة" سيكون إلزاميًا لإتمام إجراءات الزواج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نسبة الطلاق في السنة الأولى للزواج وصلت 15%، خلال الـ3 سنوات الأولى وصلت إلى 38%، لذلك كان من الضروري إطلاق برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة.

وقالت خلال إصدار الدليل التدريبي لمودة الدامجة لأشخاص ذوي الإعاقة، إن “مودة” سيقدم تدريبات مستمرة للأفراد الذين ينوون الزواج، لذلك نحرص على أن يكون هذا التدريب إلزامياً قبل الزواج، تماماً كما يحدث في الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، إذ يعتبر ذلك الخطوة الأولى نحو النجاح.

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وأشارت إلى أن البرنامج نجح في وقت قصير في تطوير قدرات المتدربين وتنمية مهاراتهم، موضحة أن إطلاق التدريب لأشخاص ذوي الإعاقة يأتي نتيجة لاستحقاقهم الرعاية من خدمات ومساواة وغيرها، وذلك بالتعاون مع عدة شركاء من بينهم الكنيسة والأوقاف والأزهر.

ولفت إلى أنه تم تطوير هذا الدليل التدريبي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة، ممثلة في مشروع "مودة"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد مصر)، ممثلة في مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية". 

ويسعى المشروع من خلال هذا الدليل التدريبي إلى مناقشة محتوى التعلم بأساليب مترابطة ومتصلة، ويتيح الفرصة للمشاركين لممارسة ما يتعلمونه أثناء اللقاء التدريبي، وفي الوقت نفسه يسمح لهم بالتعبير عن أفكارهم بمفرداتهم الخاصة بهم، ما يساعد في الإحساس بتملك عملية التعلم.

نيفين القباج التضامن الاجتماعي مودة الدليل التدريبي الزواج القباج لأشخاص ذوى الاعاقة

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