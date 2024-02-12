مودة: إطلاق الدليل التدريبي الدامج لذوي الإعاقة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة لأشخاص ذوي الإعاقة للحفاظ على كيان الأسرة يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

الدليل التدريبي

ولفتت الى ان هذا الدليل يأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي عُقد بجامعة القاهرة في يوليو ٢٠١٨ بشأن إعداد وتنفيذ مشروع قومي متكامل لتأهيل المقبلين على الزواج وإمدادهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة، تساعد في تدعيم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري، لاسيما في ظل ما شهدته السنوات الماضية من ارتفاع مضطرد في أعداد حالات الطلاق، ما قد يكون له أثر سلبي على تماسك الكيان المجتمعي ككل.

واشارت وزارة التضامن الى انه قد تم تطوير هذا الدليل التدريبي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة ممثلة في مشروع مودة. والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد مصر)، ممثلة في مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ويسعى المشروع من خلال هذا الدليل التدريبي إلى مناقشة محتوى التعلم بأساليب مترابطة ومتصلة، ويتيح الفرصة للمشاركين لممارسة ما يتعلمونه أثناء اللقاء التدريبي، وفي الوقت نفسه يسمح لهم بالتعبير عن أفكارهم بمفرداتهم الخاصة بهم، ما يساعد على الإحساس بتملك عملية التعلم.

أشخاص ذوي الاعاقة

وأضافت وزارة التضامن أن الجلسات التدريبية ركزت على مراعاة النوع الاجتماعي في تناولها للمفاهيم وإدارة الأنشطة، بالإضافة إلى تناول الموضوعات الأسرية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في كافة الأنشطة التدريبية.