الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تدريب حوالي 3 آلاف شاب وفتاة على برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة

جريدة الدستور

أعلن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" تدريب ما يقرب من 3 آلاف من الشباب المخطوبين عبر 30 تدريبًا متخصصًا على مستوى 8 محافظات.


وأكدت الوزارة، أنه تم إطلاق مبادرة جديدة ضمن "مودة"  تستهدف أبناء مصر كريمي النسب فوق 18 عامًا حرصًا من الوزارة على دعم وتمكين الأبناء.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق المرحلة الخامسة من التدريبات المتخصصة للمخطوبين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.


كما أطلق البرنامج مبادرة تستهدف تدريب أبناء مصر كريمي النسب فوق 18 عامًا، في إطار تمكينهم، وضمان حقهم في أخذ فرصة لتكوين أسرة، من خلال تعريفهم بأسس بناء الأسرة المستقرة وكيفية الحفاظ عليها من التحديات المختلفة، ورفع وعيهم وإكسابهم المهارات بمختلف الجوانب ذات الصلة بالحياة الأسرية السليمة لسد الفجوات المعلوماتية لديهم وتعريفهم بالأدوار المختلفة لأعضاء الأسرة وبالحقوق والواجبات، مع التركيز على أهمية اختيار شريك الحياة على أسس سليمة لضمان حياة مستقرة فيما بعد.  

كما يتطرق البرنامج التدريبي إلى أسس التربية الإيجابية وكيفية إدارة الموارد المالية للأسرة، ومهارات التواصل الإيجابي والفعال، وخطوات حل المشكلات، بالإضافة إلى تعريفهم بالجوانب الشرعية في الحياة الأسرية، وكل ما يخص الصحة الإنجابية.
 

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أهداف البرنامج

الحد من نسب الطلاق فى مصر من خلال:

• توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج ( أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).

• الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.

• تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.

• مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

ويستهدف البرنامج تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

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