62% من الذكور.. عضو بالتحالف الوطني: فك كرب 75 ألف غارم وغارمة

قالت الدكتورة حنان الدرباشي رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، إن الموسسة لها باع طويل فى العمل الخيري، يصل لأكثر من 14 عاما، موضحة أن فك كرب الغارمين والغارمات يعد أحد أهم القضايا التى تعمل عليها المؤسسة منذ تأسيسها، وجارٍ التوسع في حالات سداد الديون عن الغارمين، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت لـ"الدستور"، أن المؤسسة نجحت في فك كرب 75 ألف غارم وغارمة، كما استفاد 7 آلاف من حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين في براثن الغرم، لافتة إلى أنه وفقًا لقاعدة بيانات الغارمين لا توجد محافظة على مستوى الجمهورية إلا وتوجد بها حالات غارمين.

وأشارت إلى أن 62% من الغارمين من الذكور و38% من الإناث، موضحة أن هناك لجنة تبحث الحالات لتحديد المستحق منها، مؤكدة أن الحالات تنقسم ما بين مديونات بدون قضايا، والأحكام المتداولة ثم الأحكام النهائية وبعدها النزيل.

وأكدت أنه بمجرد فك كرب الغارمين والتاكد من استقرار الحالات يتم التنسيق مع بعض الجهات لدعمهم بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف دمجهم في المجتمع، موضحة أن قضية الغارمين تتطلب تضافر جهود كافة الجهات من وزارات وجمعيات أهلية وقطاع خاص، حيث يجري التنسيق مع وزارة التضامن بشكل يومي للعمل على فك كرب الغارمين.

وأكدت أن أسباب الوقوع في الغرم، يرجع لعدة أسباب، منها شراء احتياجات المعيشة، مصاريف التعليم، وتجهيز العرائس وغيرها لذلك يتم بحث كل حالة على حدة لتحديد الحالات المستحقة.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الإفراج على 77 ألف غارم وغارمة بإجمالي مديونية قدرها 885 مليون جنيه خلال الفترة من 2014-2023.

ويجري استقبال الغارمين من خلال الاتصال على الخط الساخن “16140” أو عن طريق وزارة التضامن، أو من خلال الإعلام، ويتم التعامل بشكل فوري.