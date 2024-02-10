السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" يرصد التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية (انفوجراف)

جريدة الدستور

تعمل الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، بهدف إعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة.

 وترصد “الدستور” من خلال الانفوجراف ارتفاع موازنة الدعم النقدي والمعاشات خلال الفترة من 2014 - 2024.

- ارتفاع موازنة تكافل وكرامة من 3.7 مليار جنيه إلى 36 مليار

- زيادة عدد المستفيدين من 6.5 مليون شخص إلى 5.2 مليون أسرة

- دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويا.

- دعم 700 ألف من كبار السن بتكلفة 3.2 مليار جنيه سنويا.

- دعم 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

- إعفاء أبناء اسر تكافل وكرامة من مصروفات التعليم.

- 93% لديهم بطاقات تموينية.

- 40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- 76% يتلقون خدمات الألف يوم.

- 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة.

- 2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.
- تأثيث 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه.

- تنفيذ 420 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تجاوزت الـ4 مليارات جنيه.

- 448 جمعية تعاونية برأسمال يتخطى 13.8 مليار جنيه.

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المعاشات


 - تكلفة تبكير الصرف 22 مليار جنيه
- 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه.

- ارتفاع قيمة التأمينات من 86 مليار جنيه إلى 380 مليار.

- متوقع وصول قيمة المعاشات إلى 400 مليار جنيه.

الحماية الاجتماعية الاولى بالرعاية التداعيات الاقتصادية موازنة الدعم النقدي المعاشات

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