100 شاحنة جديدة.. إطلاق القافلة الرابعة من المساعدات إلى غزة غدًا

يطلق بنك الطعام عضو التحالف الوطني، القافلة الرابعة لمساعدة أهالي غزة، غدًا الأحد، ولمدة يومين بهدف إرسال 100 شاحنة عبر معبر رفح البري.

وأكد بنك الطعام، أن القافلة تضم أطنانًا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

وأضاف مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة "صنَّاع الخير"، عضو التحالف الوطني، إن المؤسسة تشارك في واحدة من أكبر قوافل التحالف لدعم أهالي غزة، ضمن مبادرة "مسافة السكة" لتيسير حوالي 25 شاحنة كبيرة محملة بمختلف أنواع المساعدات بداية من الغذائية إلى الانسانية، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

وأكد لـ"الدستور"، أن المساعدات تضم أيضًا ملابس وبطاطين للشتاء، فضلًا عن مشاركة القطاع الطبي من خلال إرسال سيارتيِّ إسعاف، وأدوية متنوعة ومستلزمات طبية للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى مستلزمات الكسور.

فيما، قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطني، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يواصل التحالف إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة منذ اندلاع الأحداث الجارية، موضحًا أن حجم المساعدات المصرية المقدمة إلى غزة نحو 80% من حجم المساعدات المرسلة من كل دول العالم إلى القطاع.

وكشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن إنشاء 250 خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس بقطاع غزة، مؤكدة أن الخيام تأتي استكمالًا للجهود الإغاثية بين الهلال المصري ونظيره الفلسطيني لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين بقطاع غزة والنازحين بمخيم المواصي.

ولفتت إلى أن الفريق يعمل على توفير كل الاحتياجات الأساسية، بجانب تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال المصابين، والتي تعمل وبشكل كبير على تحسين الحالة النفسية لهم.

وأشارت إلى أنه تم إعداد الهلال الأحمر المصري، مركز الإمداد الغذائي اليومي لدعم النازحين بقطاع غزة والعمل على توفير وجبات غذائية يومية، وذلك في إطار جهود دعم العملية الإنسانية بقطاع غزة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، استمرار جهود متطوعي الهلال للمساعدة في ظل الأحداث الجارية بقطاع غزة.