زمزم: عنيك فى عنينا تستهدف مليون مواطن خلال الخمس سنوات قادمة

احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، بانجاز جديد فى مجال الحد من مسببات العمي وهو اجراء العملية الجراحية رقم 25 الف، فى إطار جهودها لتقديم الخدمات الطبية النوعية المتكاملة للحد من مسببات العمي ضمن فعاليات مبادرة عنيك فى عنينا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع المحافظين فى كافة المحافظات وبالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبري.

وخلال الاحتفالية اكد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير، عضو مجلس امناء التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ان النجاح الكبير لصناع الخير فى الوصول لهذا العدد من عمليات جراحات العيون للحد من مسببات العمى هو نجاح لجهود ومثابرة فريق عمل متكامل وشراكة فاعلة ومثمرة جدا مع كبريات المؤسسات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية والتعاون المثمر مع كافة الاجهزة التنفيذية والوزارات المعنية على مدار ست سنوات منذ اطلاقها فى 2018.



واشار زمزم الى ان الـ 25 الف موطن الذين اجريت لهم العمليات الجراحية هم المجموعات التى ثبت احتياجها لهذه العمليات بعد توقيع الكشف عليها، وعدم قدرتها الاقتصادية على اجرائها.

وأضاف ان صناع الخير وعلى مدار سنوات نجحت فى تنظيم 2000 قافلة فى 2000 قرية مصرية استفاد منها 3000 من اهالى القري، وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمناطق الحدودية والنطاقات الصحراوية والتجمعات البدوية، موضحا أن من استفادو من خدمات قوافل عنيك فى عنينا فى انحاء الجمهورية تجاوزوا مليون مواطن مصري بمتوسط 500 مواطن فى القافلة الواحدة.



واوضح زمزم انه خلال تنفيد مراحل عمل قوافل عنيك فى عنينا نجحت صناعه الخير فى تشخص واجراء وتسليم ٢٠٠ الف نظارة طبية ذات جودة لـ 200 الف مواطن ثبت احتياجهم طبيا للنظارات خلال توقيع الكشف عليهم فى القوافل، كذلك تم توزيع 250 الف عبوة قطرات علاجية، مشيرا الى أن تكلفة العمليات الجراحية للعيون تخطت ١٠٠مليون بمتوسط ٤الاف جنيه للعملية الواحدة، بتكلفة إجمالية ٢٠٠مليون تشمل الأدوية والنظارات والعمليات.



واختتم زمزم بان المؤسسة واستمرارا لنجاحاتها المبهرة فى مجال الحد من مسببات العمى سوف تواصل جهودها لتوصيل خدمات مبادرتها عنيك فى عنينا الى مليون مواطن مصري جديد خلال الخمس سنوات القادمة معربا عن خالص شكره الى كل الشركاء من المؤسسات الاقتصادية لما يقدمونه من دعم متواصل لتقديم خدمات المبادرة لاعداد كبيرة من المواطن غير القادرين.