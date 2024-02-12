الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: تماسك الأسرة أساس لاستقرار المجتمع

وزيرة التضامن من
وزيرة التضامن من الحدث

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدليل التدريبي الخاص بمبادرة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وهولجر إلي، رئيس التعاون الإنمائي الدولي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور أليكسندر سوليجا، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر، والسيد كاي أندراشكو، نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر ورئيس قطاع الحوكمة ومدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

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وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تماسك الأسرة هو أحد العوامل الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فالأسرة تعتبر الوحدة الأساسية للمجتمع، حيث يتشكل الفرد وينمو في إطارها، وتلعب دورًا حاسمًا في تنشئته وتوجيهه، خاصة أن الأسرة القوية والمتماسكة تسهم في بناء جيل واعٍ ومتوازن، وتمنح الأفراد الدعم العاطفي والاجتماعي اللازمين للتطور والنمو الشخصي؛ ليصبحوا مواطنين فاعلين مساهمين في تنمية وتطوير المجتمع، قادرين على مواجهة تحديات الحياة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تماسك الأسرة يلعب دورًا هامًا في تنشئة الأطفال وتربيتهم بشكل صحيح، حيث إن الأسرة المتماسكة تقدم نموذجًا إيجابيًا للأطفال، وتعزز قيمًا مثل الاحترام والعدل والمسئولية، كما توفر لهم الدعم اللازم لتعليمهم وتطوير قدراتهم، وتساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مود ة جي اي زد الاسرة المصرية القباج

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