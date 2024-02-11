لمن تخلف الأيام الماضية.. "التأمينات" تواصل صرف معاشات فبراير

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات فبراير، لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وشكلت الهيئة غرفت عمليات لمتابعة الصرف على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الهيئة، أن الصرف يتم من خلال منافذ البريد المصرى، البنوك والمحافظ الإلكترونية، ماكينات الصرف الآلى للبنوك، الهواتف المحمولة، بنك ناصر الاجتماعى، وخدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

وقال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون هذه الزيادة التي قررها الرئيس السيسي، وستبذل قصارى جهدها لإنجازه حتى يتم رفعه لمجلس الوزراء، ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيدًا لصرف الزيادة فى الأول من مارس المقبل.

وأشار الى أن تكلفة تبكير زيادة المعاشات والمقرر صرفها بداية من مارس بدلًا من يوليو بنسبة ١٥% وفقًا لقرار الرئيس تصل إلى ٢٢ مليار جنيه عن ٤ أشهر هى: مارس، أبريل، مايو، ويوليو تتحملها الهيئة.