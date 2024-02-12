القباج: ارتفاع معدلات الطلاق دفعنا لإطلاق برنامج "مودة"

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دليل "مودة" الدامج لأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوزارة، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي عُقد بجامعة القاهرة فى ٢٠١٨.

وأشارت "القباج" خلال إطلاق "مودة" الدامجة لأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن الهدف من تنفيذ المشروع هو تأهيل المقبلين على الزواج وإمدادهم بالمعلومات اللازمة لبناء الأسرة دون خلافات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الماضية، وهو ما يعد أثرا سلبيا على تماسك الكيان المجتمعي ككل.



ولفتت "القباج" إلى أن تدريبات المقبلين على الزواج ليست من الرفاهية، بل تعد من الضروريات لمساندة الشباب في تحقيق استقرار الأسرة والسعادة الزوجية، داعية جميع الشباب والفتيات من أبناء وبنات الوطن الكريم المقبلين على الزواج إلى التقدم لحضور البرامج التدريبية التي ينفذها مشروع مودة، والاستفادة منها آملة أن تكون بمثابة بوصلة تُرشدهم نحو حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وستظلّ وزارة التضامن الاجتماعي تُسخّر جميع إمكاناتها لدعم الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.