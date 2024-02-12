الإثنين 12 فبراير 2024
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مصر

القباج: 4.8 مليون شخص استفادوا من تدريبات "مودة"

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج من الحدث

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع "مودة" نجح فى تدريب حوالي 900 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج منذ انطلاقه فى 2019.

وأضافت، خلال إطلاق الدليل التدريبي لمودة الدامجة لأشخاص ذوي الإعاقة، أن تدريبات "مودة" استفاد منها ما يقرب من 4.8 مليون شخص من خلال المنصة الرقمية للتعلم عن بُعد، مشددة على أن إطلاق الدليل التدريبي التفاعلي الدامج يُمثّل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تماسك الأسرة يعد من أهم أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وأشارت إلى أن الأسرة القوية والمتماسكة تسهم في بناء جيل واعٍ ومتوازن، وتمنح الأفراد الدعم العاطفي والاجتماعي اللازمين للتطور والنمو الشخصي ليصبحوا مواطنين فاعلين مساهمين في تنمية وتطوير المجتمع، قادرين على مواجهة تحديات الحياة.

وأكدت أن تماسك الأسرة يلعب دورًا هامًا في تنشئة الأطفال وتربيتهم بشكل صحيح، حيث إن الأسرة المتماسكة تقدم نموذجًا إيجابيًا للأطفال، وتعزز قيمًا مثل الاحترام والعدل والمسئولية، كما توفر لهم الدعم اللازم لتعليمهم وتطوير قدراتهم، وتساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. 

القباج تشهد إعلان نتائج مسابقة وزارة التضامن للأفلام القصيرة «بطل من بلدنا»

 

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