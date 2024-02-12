الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تتضمن سيارتي اسعاف.. صناع الخير ترسل مساعدات جديدة لغزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، عن  مواصلة مشاركتها فى قوافل التحالف الوطنى ضمن مبادرة مسافة السكة التى ينفذها التحالف لدعم الاشقاء فى قطاع غزة.

وأضافت، ان مشاركة المؤسسة هذه المرة سوف تتضمن ٢ سيارة اسعاف حديثة مجهزة و٥٠ سرير طبي و٤ أجهزة تنفس صناعي  و ٤٠٠ طن مساعدات متنوعة ما بين غذائية وادوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.


واوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، ان المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية فى كل انشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الاولى بالرعاية، او التى تستهدف دعم الاشقاء خارج مصر، مؤكدا ان  هذه المرة تشارك المؤسسة بطيف واسع من اشكال الدعم التى يحتاجها القطاع بشكل ملح وعلى راسها المساعدات التى تقدمها صناع الخير وهذه المرة تقدم سيارات اسعاف حديثة وجاهزة للاستخدام بمجرد دخولها القطاع وأجهزة تنفس صناعي.

وأضاف عبدالفتاح، انه تم تجهيزها وفقا لطبيعة الاحتياجات والاولويات التى تلزم الاشقاء فى قطاع غزة بشكل ملح، وتناسب الظروف الاستثنائية التى يعشونها ومنها اكثر من 300 طن مساعدات غذائية تنوعت بين معلبات بالدرجة الاولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التى يسهل استخدمها، فضلا عن بطاطين وملابس الشتاء.
 

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واشار عبدالفتاح الى ان صناع الخير شاركت فى كل قوافل مسافة السكة التى نظمها التحالف لدعم اشقاءنا فى قطاع غزة ولم تتغيب عن قافلة واحدة حتى اليوم، حيث شاركت بعدد   ٣٠ شاحنة مساعدات بحمولة اجمالية ٤٥٠ طن  تنوعت ما بين ٣٠٠ طن مساعدات غذائية و١٥٠  طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.

وكشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن إنشاء ٢٥٠ خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس بقطاع غزة، مؤكدة أن الخيام تأتي استكمالًا للجهود الإغاثية بين الهلال المصري ونظيره الفلسطيني لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين بقطاع غزة والنازحين بمخيم المواصي.

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