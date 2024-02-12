التضامن: دليل برنامج "مودة" يستهدف تدريب الشباب على تكوين أسرة سليمة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدليل التدريبي لبرنامج مودة، يستهدف مساعدة الشباب على تطوير المهارات الشخصية الاجتماعية اللازمة لتكوين كيان أسري إيجابي وسليم، يساهم في بناء المجتمع.

وأضافت الوزارة في تقرير- حصل "الدستور" على نسخة منه- أن الدليل التدريبي لبرنامج “مودة” يستهدف توعية المواطنين بالنقاط التالية:

- التعرف على مفهوم الزواج وأهدافه.

- اختيار شريكة الحياة بدقة ووعي.

-إجادة التعامل مع المشكلات الأسرية بأساليب علمية.

- مناقشة الآليات المختلفة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على قدرتهم بتكوين الأسر والقيام بواجباتهم بشكل كامل.

- مناهضة العنف الأسري بجميع أشكاله.

- تنشئة جيل سليم من الأطفال على أسس التربية الإيجابية.

- إدارة الموارد الاقتصادية بالحياة الأسرية.

- تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة المنتشرة حول الزواج.

- الوعي الصحي اللازم بين المقبلين والمقبلات على الزواج وطرق تنظيم الأسرة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصميم الدليل ليحتوي على مجموعة جلسات تدريبية، كل جلسة مكونة من مجموعة أنشطة تسبق تلك الوحدات جلسة افتتاحية بهدف كسر الحواجز بين المشاركين وتعريفهم بمشروع مودة، وتساعدهم في وضع الأطر المنظمة لورشة العمل بشكل تمكيني، ليشعر المشاركون بملكيتهم وانتمائهم للورشة التدريبية.