الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قافلة "التحالف الوطنى" الرابعة تنطلق إلى غزة

القافلة الرابعة لمساعدة
القافلة الرابعة لمساعدة أهالي غزة

تنطلق اليوم الثلاثاء، شحنات القافلة الرابعة لمساعدة أهالي غزة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 

وأكد بنك الطعام عضو التحالف الوطني، أنه سيرسل 100 شحنة عبر معبر رفح البري، مشيرا الى أن الشاحنات تضم 2000 طن من المساعدات الغذائية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة من خلال معبر رفح البرى،  وذلك بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، موضحا أن الجمعية سترسل بين 10 و15 شاحنة عبر معبر رفح.

وأكد أن التحالف مستمر فى توصيل المساعدات لأهالي غزة خلال الأيام القادمة، حيث يتم الإعداد لقافلة جديدة بمجرد إرسال القافلة الحالية.

وأشارت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إلى أنها سترسل سيارتي إسعاف، بالإضافة إلى عدد من أجهزة التنفس الصناعي، وأطنان من الأدوية، والمضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب والجروح والمساعدات الغذائية والبطاطين وملابس الشتاء.

التحالف الوطنى يطلق قوافل طبية ومعرضًا للسلع الغذائية بمركز شباب إسنا بالأقصر

وأوضحت أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية جافة لا تحتاج لطهى كمعلبات الفول والتونة واللحوم المبردة، وتغليفها بشكل محكم، حتى تتحمل درجات الحرارة والبرودة، والسير لمسافات طويلة دون أن تتعرض للتلف.

وأوضح أنه يتم تجهيز المساعدات بأيدي آلاف المتطوعين المنتمين للتحالف الوطنى، الذين يشاركون فى التعبئة والتغليف، أو بالتوجه إلى معبر رفح، لمتابعة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت صناع الخير، إنها شاركت فى قوافل مسافة السكة التى نظمها التحالف لدعم الأشقاء فى قطاع غزة ولم تتغيب عن قافلة واحدة، حيث شاركت بـ30 شاحنة مساعدات بحمولة إجمالية بلغت 450 طنا، تنوعت ما بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.

المساعدات المتطوعين والمساعدات الغذائية والبطاطين التحالف الوطنى للعمل الاهل التحالف الوطني للعمل الأهلي صناع الخير معبر رفح البري

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