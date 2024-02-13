الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الإسرائيلى غير متزنة سياسيًا

حامد فارس
حامد فارس

قال حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير متزنة سياسيًا، وتوضح حالة الترويج للأكاذيب وخلط الأوراق، وصولًا إلى عدم نهاية الحرب في غزة، والهدف الأساسي من الحرب هو ليس القضاء على قيادات حماس بل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية فضائية "اكسترانيوز"، أن الدولة المصرية أدركت كل هذا منذ اللحظة الأولى التحديات في منطقة الشرق الأوسط والتى تؤدي إلى حالة من التوترات لا يحمد عقباها، مشيرًا إلى أن التصريحات المستفزة لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ليست الأولى.

دولة الاحتلال تسعى إلى إطالة أمد المعركة لأطول فترة

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل بالمنطق، ودولة الاحتلال تسعى إلى إطالة أمد المعركة لأطول فترة، موضحًا أنه يوجد 300 ألف فلسطيني مقيم في مدينة رفح الفلسطينية، ويأتي عليهم نازحيهم يصل عددهم إلى 1.5 مليون نازح، في مساحة ضيقة لا تصلح لأي عملية برية، ما يؤدي قولا واحدا لارتكاب كل أشكال الإبادة الجماعية من الضحايا والأبرياء، والآلة العسكرية الإسرائيلية إذا أقدمت على هذا الاجتياح، لن تسمح به مصر أو أي دولة في العالم.

خبير العلاقات الدولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي غزة قيادات حماس تهجير الفلسطينيين منطقة الشرق الأوسط

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد انطلاق قافلة التحالف الوطنى المتجهة إلى رفح

لافروف: يجب إيجاد مسار قانونى شامل لحل التوتر فى الشرق الأوسط

خبير سياسات دولية: جيش الاحتلال يائس ومهزوم وإسرائيل خسرت سمعتها أمام العالم

باحث: مصر تمتلك كل الأدوات التى تمكنها من التعامل مع كل السيناريوهات

"إكسترا نيوز" ترصد تحضيرات قافلة مساعدات جديدة من التحالف الوطنى لأهالى غزة

شكرى: لا يمكن قبول مزيد من الخسارة بأرواح المدنيين بغزة ونعمل على دخول المساعدات

وزير الخارجية: مستوى الدمار وقتل المدنيين فى غزة غير مسبوق (فيديو)

مدبولي: حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

هتك عرض 3 فتيات.. المشدد 10 سنوات لدجال روض الفرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟