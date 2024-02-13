خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الإسرائيلى غير متزنة سياسيًا

قال حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير متزنة سياسيًا، وتوضح حالة الترويج للأكاذيب وخلط الأوراق، وصولًا إلى عدم نهاية الحرب في غزة، والهدف الأساسي من الحرب هو ليس القضاء على قيادات حماس بل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية فضائية "اكسترانيوز"، أن الدولة المصرية أدركت كل هذا منذ اللحظة الأولى التحديات في منطقة الشرق الأوسط والتى تؤدي إلى حالة من التوترات لا يحمد عقباها، مشيرًا إلى أن التصريحات المستفزة لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ليست الأولى.

دولة الاحتلال تسعى إلى إطالة أمد المعركة لأطول فترة

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل بالمنطق، ودولة الاحتلال تسعى إلى إطالة أمد المعركة لأطول فترة، موضحًا أنه يوجد 300 ألف فلسطيني مقيم في مدينة رفح الفلسطينية، ويأتي عليهم نازحيهم يصل عددهم إلى 1.5 مليون نازح، في مساحة ضيقة لا تصلح لأي عملية برية، ما يؤدي قولا واحدا لارتكاب كل أشكال الإبادة الجماعية من الضحايا والأبرياء، والآلة العسكرية الإسرائيلية إذا أقدمت على هذا الاجتياح، لن تسمح به مصر أو أي دولة في العالم.