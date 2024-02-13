الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتبة صحفية: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية بداية من مارس المقبل

الكاتبة الصحفية سماح
الكاتبة الصحفية سماح حسن

قالت الكاتبة الصحفية سماح حسن، إن إقرار البرلمان 5 قوانين، أمس، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بحزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين، يهدف إلى الحد من كم الأعباء على المواطن، وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضافت الكاتبة، خلال حوار لها  فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة ستبدأ تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية بداية من مارس المقبل وقبل شهر رمضان الكريم، وهذا خير دليل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بالمواطن المصري تجاه الأزمات والتحديات الاقتصادية التي يواجها الاقتصاد المصري والعالم بأكمله.

 

الحوار الوطني في جلسته الثانية

وأشارت الكاتبة الصحفية إلى أن الحوار الوطني في جلسته الثانية، سيشمل مناقشة التحديات الاقتصادية، حيث تشهد الجلسات إضافة المعلومات بشفافية لكل مشترك، حتى يكون لديه مقترح وحلول جذرية يقدمها في جلسة الحوار الوطني.

الكاتبة الصحفية سماح حسن البرلمان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحماية الاجتماعية الازمات الاقتصادية الحوار الوطنى شهر رمضان الكريم مارس المقبل

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