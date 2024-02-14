الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": أى عملية عسكرية فى رفح ستكون كارثة إنسانية تفوق التصورات

الصحة العالمية
الصحة العالمية

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور ريك بيبركورن، من أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأية عمليات عسكرية في رفح سيكون كارثة إنسانية تفوق أي تصور، موضحًا أن غزة لا يوجد بها أي مكان آمن وأن الفلسطينيين النازحين إلى رفح لن يجدوا مكانًا يذهبون إليه.

وأكد بيبركورن خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عبر الفيديو بجنيف حول أحدث مستجدات الوضع الصحي في غزة- قلق الجميع بشأن وقوع أي هجوم عسكري على رفح، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا سيكون كبيرًا، إضافة إلى العبء المتوقع على النظام الصحي الذي قد ينهار حيال ذلك.

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وقال: "يوجد في رفح ثلاثة مستشفيات صغيرة فقط وهي غير كافية حاليًا، حيث هناك نحو 1.5 مليون شخص محاصرون في رفح".

وأعرب ممثل منظمة الصحة العالمية عن قلقه مما يحدث في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وقال إن المستشفى محاصر منذ أسبوع من قبل القوات الإسرائيلية ولم تستطع فرق المنظمة من تقديم المساعدات، كما تصدر أوامر بإجلاء الفلسطينيين والبحث عن مأوى، وهو أمر خطير للغاية.

كما أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، عن قلقه مما يحدث في مجمع ناصر الطبي في غزة.

 

السماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة " إكس"- "إن مستشفى ناصر العمود الفقري للنظام الصحي في جنوب غزة، ما يجعل حمايته في غاية الأهمية"، مضيفًا: "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأضاف: "المدنيون يقتلون، وتصدر لهم أوامر بإجلائهم والبحث عن مأوى، كما هدم الجدار الشمالي"، مضيفًا: "بحسب ما ورد لي، دمرت الأعمال العسكرية الإسرائيلية مرافق تخزين المعدات والإمدادات الطبية".

وتابع جيبريسوس: "لا يزال الوصول إلى المستشفى معوقًا، ولا يوجد ممر آمن للمحتاجين، كما أنه تم رفض دخول بعثتين تابعتين للصحة العالمية خلال الأيام الأربعة الماضية، وفقدنا الاتصال بالعاملين في المستشفى".

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