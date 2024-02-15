الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عميد الصحافة السودانية.. من هو الصحفي السوداني محجوب محمد صالح؟

محجوب محمد صالح
محجوب محمد صالح

توفي الصحفي السوداني، محجوب محمد صالح، الذي يعتبر عميد الصحافة السودانية، أمس الأول الثلاثاء، في القاهرة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

الصحفي السوداني محجوب محمد صالح

وتصدر محجوب محمد صالح أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها بمحرك البحث جوجل، اليوم الخميس.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن عميد الصحافة السودانية الراحل.

من هو الصحفي السوداني محجوب محمد صالح

محجوب محمد صالح هو مؤسس ورئيس تحرير صحيفة الأيام السودانية ومركز الأيام للدراسات وحاز على جائزة القلم الذهبي، وتجاوزت مسيرته المهنية 70 عاما.

ويعد رمزا من رموز الصحافة السودانية وقلما وطنيا نذر حياته في خدمة الوطن وقد ظل مهمومًا بالشأن العام مشاركا في عدد من المنظمات الوطنية والمنابر المعنية بالشأن السوداني داخل وخارج البلاد.

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وهو من الشخصيات الرائدة التي نهضت بمسيرة الصحافة السودانية وعمقت ارتباطها بالرأي العام مؤسسا للصحف ورئيسا لتحريرها وظل قلمه في كل تلك المحطات ملتزما ومنحازا للوطن وهموم المواطن.

ويعد محجوب صالح أحد أهم أركان الصحافة السودانية إذ ظل مدافعا عن قضايا الوطن بحكمة وموضوعية عبر إسهاماته المختلفة والمتعددة في كل منصات ومنابر العمل العام برصانته المعهودة وشجاعته وصدحه بالحق من أجل الوطن والمواطن.

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