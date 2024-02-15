الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكاتب الصحفي عبدالعليم البناء يوقع كتابة "جواهر سينمائية"

عبدالعليم البناء
عبدالعليم البناء

أقام مهرجان بغداد السينمائي، حفل توقيع لإصدارات الدورة الأولى على سينما ومسرح الرشيد بدائرة السينما والمسرح.

ووقع الكاتب الصحفي عبدالعليم البناء كتابة "جواهر سينمائية"، وسط تواجد جماهيري واهتمام صحفي كبير ضمن فعاليات اليوم الأخير من المهرجان.

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وأصدر المهرجانات عددًا من الإصدارات وهي "الفيلموغرافيا العربية" للكاتب والمؤرخ مهدي عباس، و"مذكرات مدير إنتاج سينمائي" للراحل ضياء البياتي، و"حفل عشاء" لعبد الحسين ماهود، كما أصدر المهرجان، في يوم حفل الختام 14 فبراير، عددًا خاصًا من مجلة "السينمائي".

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة من خلال رئيس اللجنة صلاح كريم، حصول أفلام الحفرة لبنان شهادة تقدير عن التصوير، وشهادة تنوية عن سيناريو الفيلم العراقي يا امي، وشهادة تنوية عن فيلم فوتوغراف السوري، اما جائزة افضل فيلم فحصل عليها فيلمي ترانزيت من العراق والفيلم  الفلسطيني فلسطين ٨٧.

وأعلن استناد حداد، أسماء جوائز الأفلام الحاصلة على جوائز مسابقة أفلام فضاءات السينما العراقية الجديدة والتي يعود الفضل لتدشينها من خلال نقابة الفنانين العراقيين، حيث حصل فيلم "نصب الحرية" لحيدر موسى على المركز الثالث، وحصل فيلم "مظلة" لحيدر فهد على المركز الثاني، فيما نال فيلم "شعلة" لرامي قريشي المركز الأول.

جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

أما مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فقد أعلن عنها محمد المنصور عضو اللجنة بدلاً لرئيس اللجنة نجدت انزور، وحصل رائد محسن على جائزة أفضل ممثل، وحصلت الفنانة زهراء غندور على أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ميسي بغداد من العراق، وعن أفضل تصوير حصل عليها فيلم المرهقون من اليمن، وأفضل سيناريو حصل عليها فيلم أخر السعادة من العراق، وحصل فيلم مطلقات الدار البيضاء على جائزة افضل اخراج لمحمد عهد، وحصل ميسي بغداد على تنوية خاص، وحصل فيلم إن شاء الله ولد من اليمن على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذهبت جائزة أفضل فيلم سينمائي للفيلم السوداني وداعا جوليا للمخرج محمد كوردفاني.

مهرجان بغداد السينمائي ومسرح الرشيد ومسرح الرشيد بدائرة السينما والمسرح الكاتب الصحفي عبد العليم البناء كتابة جواهر سينمائية

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