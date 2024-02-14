تعرف على جوائز حفل ختام بغداد السينمائي (صور)

انطلق حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى بعدد من الفقرات الغنائية التي اتسمت بالروح المصرية بتقديم أغنية "جانا الهوا" لعبدالحليم حافظ، بمشاركة عازف بركات وقاسم السلطان.

واستكملت فعاليات الحفل بكلمة لرئيس المهرجان جبار جودي، معبرا عن شكره لراعي المهرجان المهندس محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء العراقي، مؤكدا أن دعم الدولة هي التي نفذت هذا المهرجان، كما شكر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني.

وأكد جبار، أن الحضور لفعاليات المهرجان هو ما جعل حالة النجاح التي تابعها الجميع من الوفود العربية المشاركة في أيام المهرجان السينمائي، كما شكر كل القائمين على المهرجان خاصة من اللجان التنفيذية لهذا الحدث، وانتهت كلمته بتكريمه من قبل الوفد اليمني المشارك في المهرجان.

وتابعت فعاليات حفل الختام بالإعلان عن الأعمال السينمائية الفائزة بالجوائز، حيث سلم جبار جودي الأعمال الحاصلة على الجوائز.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية

انطلقت فعالية تسليم الجوائز أولا بالأفلام الوثائقية من خلال اختيار ماهر مجيد رئيس اللجنة للإعلان عن الفائز، حيث نال فيلم العراق زيرو وفيلم فلسطين مي، تنويها مميزا.

وحصد فيلم سطل لعادل الهيمي من اليمن على جائزة افضل فيلم وثائقي مشارك في المهرجان.

جوائز مسابقة التحريك والأنيميش

فيما أعلنت لجنة تحكيم التحريك والانيميشن من خلال عضو اللجنة زياد تركي عن حصول فيلمي زو من الاردن وفيلم طيف من العراق عن تنويها، وحصل فيلم سكتش لعدي عبدالكاظم من العراق.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

كما أعلنت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة من خلال رئيس اللجنة صلاح كريم عن حصول افلام الحفرة لبنان شهادة تقدير عن التصوير، وشهادة تنوية عن سيناريو الفيلم العراقي يا امي، وشهادة تنوية عن فيلم فوتوغراف السوري، اما جائزة افضل فيلم فحصل عليها فيلمي ترانزيت من العراق والفيلم الفلسطيني فلسطين ٨٧.

واعلن استناد حداد عن اسماء جوائز الافلام الحاصلة على جوائز مسابقة افلام فضاءات السينما العراقية الجديدة والتي يعود الفضل لتدشينها من خلال نقابة الفنانين العراقيين، حيث حصل فيلم نصب الحرية لحيدر موسى على المركز الثالث، وحصل فيلم مظلة لحيدر فهد على المركز الثاني، فيما نال فيلم شعلة لرامي قريشي.

جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

اما مسابقة الافلام الروائية الطويلة فقد اعلن عنها محمد المنصور عضو اللجنة بدلا لرئيس اللجنة نجدت انزور، وحصل رائد محسن على جائزة افضل ممثل، وحصلت الفنانة زهراء غندور على افضل ممثلة عن دورها في فيلم ميسي بغداد من العراق، وعن افضل تصوير حصل عليها فيلم المرهقون من اليمن، وافضل سيناريو حصل عليها فيلم اخر السعادة من العراق، وحصل فيلم مطلقات الدار البيضاء على جائزة افضل اخراج لمحمد عهد، وحصل ميسي بغداد على تنوية خاص، وحصل فيلم ان شاء الله ولد من اليمن على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذهبت جائزة افضل فيلم سينمائي للفيلم السوداني وداعا جوليا للمخرج محمد كوردفاني.