حضور جماهيري لافت لـ"بغداد السينمائي" وتصفيق حار للفيلم المصري "شارع شامبيليون"

أظهر مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى حالة رواج جماهيري كبير من حيث التواجد الجماهيري للعروض المشاركة في المهرجان، حيث تم عرض أكثر من فيلم ما بين الوثائقي والقصير بداخل سينما الرشيد الذي امتلئت على آخرها.

وعرض خلال الفعاليات الأولى للمهرجان اكثر من عمل فني من ضمنهم الفيلم الوثائقي المصري شامبليون للناقدة والكاتبة ناهد صلاح، الذي قابل تصفيق حار من قبل الجمهور الذي تابع الفيلم الذي المأخوذ عن قصة "تأملات مدينية.. شارع شامبليون" من المجموعة القصصية "دومينو".

كما عرض الفيلم العراقي القصير “امي”، الذي تحدث عن تأثير ويلات الحروب على الأطفال وطبيعة حياتهم بعد وفاتهم بسبب تداعيات الحرب.

افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي

وكان قد افتتح أمس السبت مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولون عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

أحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري ولاقت الأغنية إعجابًا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.

أفلام بغداد السينمائي

يشارك أحد عشر فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - وميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد وطرف - الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة والشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت ووداعًا جوليا - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، وإن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد.