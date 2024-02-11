الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خيال.. موهبة عراقية نالت إعجاب جمهور مهرجان بغداد السينمائي

خيال
خيال

 

رواج كبير شهده حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى بمشاركة عربية كبيرة جاءت من أغلب بلدان العالم العربي، والتي أظهرت حجم استعداد دولة العراق لإقامة مهرجان دولي بشكل جيد في أولى خطواته نحو السينما العالمية.

خيال.. مطربة جاءت من البصرة لاقت احترام ضيوف بغداد السينمائي

نجاح حفل الافتتاح لم يكن مقتصرًا على الأفلام والمشاركين فقط، بل تألقت موهبة من مدينة البصرة العراقية خلال الحفل، وهي تُدعى خيال، حيث قدمت أغنية من التراث البصري ونالت إعجاب وثناء الجمهور في مهرجان بغداد السينمائي على صوتها.

وأكدت خيال في تصريح للدستور، أنها نشأت على الأغاني المصرية القديمة، والتي كان نصيب الأسد فيها لأم كلثوم، مشيرة إلى رغبتها في زيارة مصر والغناء لشعبها الذي تراه محبًا للفن.

وافتتح مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولين عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءه الفاتحة على شهداء العراق معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

وتواصلت فعاليات حفل الافتتاح بفقرة غنائية من خلال أوبريت عراقي تناول تفاصيل حياتية بدولة العراق، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين من خارج العراق، كما قدمت المطربة سارة محمد وبجانبها عازف البيانو حسن مكية فقرة غنائية مميزة حملت دعما شديدا للقضية الفلسطينة بظهور المطربة بالشال الفلسطيني مقدمة أغنية يا قدس.

ويشارك 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - وميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد و(طرف الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة و(الشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت ووداعًا جوليا - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، وإن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد.

حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي
حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي
حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي
حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي
حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي
حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي
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