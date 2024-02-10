السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مشاركة مميزة للأفلام المصرية فى مهرجان بغداد السينمائى الدولى

بغداد السينمائي
بغداد السينمائي

ينطلق خلال ساعات قليلة حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي الدولي، بساحة المنصور، بمشاركة عربية كبيرة ومتنوعة على مستوى الحضور، وكذلك الأفلام المشاركة، والتي تملك مصر نصيبا كبيرا منها بـ8 أفلام.

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رئيس مهرجان بغداد: سعيد بالمشاركة العربية.. وانتظروا أفلاما رائعة

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"طرف الخيط".. تفاصيل الفيلم المصري في مهرجان بغداد السينمائي

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بالتفصيل.. القيمة المالية وجوائز مهرجان بغداد السينمائي الدولي

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بينها فيلم مصري.. الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان بغداد السينمائي

الأفلام المصرية المشاركة فى بغداد السينمائى 

وتشارك 3 أفلام مصرية ضمن قائمة الأفلام الوثائقية، وهي «الأكراد في مصر»، و«شارع شامبليون»، و«تطبيش»، أما على مستوى المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فتشارك مصر بـ4 أفلام، هي: «16 مللي»، و«عيسى»، و«فطيمة»، و«الترعة».

كما يشارك فيلم "طرف الخيط"، للمخرج شريف شعبان، ضمن أفلام المسابقة الروائية، والفيلم من بطولته بجانب كل من أحمد العامري وجهاد مدكور، والعمل من إنتاج 2023، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ولقي ردود أفعال إيجابية للغاية.

الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المهرجان هي: 
- فيلم (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي.
- فيلم (ميسي بغداد) للمخرج سهيم عمر خليفة.
- فيلم (عروس المطر) للمخرج حسين حسن.

ضمت قائمة الأفلام العربية:
- الفيلم اليمني (المرهقون) للمخرج عمر جمال. 
- الفيلم السوري (رحلة يوسف) للمخرج جود سعيد. 
- الفيلم المصري (طرف الخيط) للمخرج (شريف شعبان).
- الفيلم الفلسطيني (حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة مها الحاج.
- الفيلم المغربي (مطلقات الدار البيضاء) للمخرج محمد عهد بن سودة.                        -الفيلم الكويتي (الشرنقة) للمخرج أحمد الكتيت.
- الفيلم السوداني (وداعًا جوليا) للمخرج محمد كوردفاني.
- والفيلم الأردني (إن شاء الله ولد) للمخرج أمجد الرشيد.
- الفيلم التونسي (بنات ألفة) للمخرجة كوثر بن هنية.

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