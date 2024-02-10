بالتفصيل.. القيمة المالية وجوائز مهرجان بغداد السينمائي الدولي

تنطلق خلال الساعات المقبلة، فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة عربية واسعة، وبتواجد عدد كبير من نجوم الفن المصري، ويستمر من 10 حتى 15 فبراير الجاري من نفس الشهر.

ويقدم المهرجان خلال فعالياته وجبة دسمة من الةعمال السينمائية المميزة التي تتنافس على جوائز المهرجان، ضمن خمس مسابقات مختلفة.

مسابقات مهرجان بغداد السينمائي الدولي

وتضم مسابقات المهرجان، مسابقة الأفلام الروائية الطويلة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، مسابقة أفلام التحريك الإنيميشين)، مسابقة الأفلام الوثائقية، إضافة إلى مسابقة فضاءات سينمائية عراقية جديدة الخاصة بالأفلام التي أنتجتها نقابة الفنانين العراقيين، وهو الأمر الذي يحصل للمرة الأولى في تأريخ المهرجانات العراقية.

الجدير ذكره أن المهرجان كان قد اشترط أن تكون سنة إنتاج الأفلام المشاركة في جميع المسابقات 2022 و2023، وأن لا يزيد طول الأفلام القصيرة عن 30 دقيقة.

جوائز المهرجان والقيمة الماليه

ويمنح المهرجان جوائز قيمة ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تبلغ الجائزة الأولى 10000 دولار، والجائزة الثانية 6000 دولار، والجائزة الثالثة 4000 دولار، وفي بقية المسابقات تبلغ جائزة أفضل فيلم روائي قصير 5000 دولار، وجائزة افضل فيلم وثائقي قصير 5000 دولار، وجائزة افضل فيلم إنيميشين 5000 دولار، في حين تبلغ جائزة انجاز العمر التي تقرر منحها تكرينا لشيخ مخرجي السينما العراقية الفنان القدير محمد شكري جميل الذي تحمل هذه الدورة اسمه ولمسيرته السينمائية، الطويلة فتبلغ 5000 دولار، الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يبلغ عددها أحد عشر فيلمًا وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة.

ويشارك خلال الدورة الحالية من المهرجان 12 عملا سينمائيا طويلا منهم ثلاثة أعمال تمثل الدولة المستضيفة، وهناك عمل مصري يحمل اسم طرف الخيط للمخرج شريف شعبان، ينافس ضمن المسابقة.