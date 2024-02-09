«الكابلز».. ثنائيات فنية بطابع رومانسى فى موسم رمضان 2024

يواصل صناع المسلسلات الدرامية تصوير أعمالهم استعدادًا لموسم رمضان المقبل، التى تتنوع فى غالبيتها بين الكوميدى والأكشن والإثارة والتشويق، مع جانب رومانسى مميز، من خلال وجود أكثر من ثنائى فنى «كابلز».

البداية مع الفنان أحمد العوضى، الذى يقدم مسلسل «حق عرب» هذا العام، والذى يشتمل على خط رومانسى يجمعه مع الفنانة دينا فؤاد، ضمن أحداث العمل، وذلك بعد انفصاله فنيًا واجتماعيًا عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

«حق عرب» تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وهو إنتاج شركة «سينرجى»، ويشارك فى بطولته، إلى جانب أحمد العوضى ودينا فؤاد، كل من رياض الخولى ووفاء عامر ودنيا المصرى وكارولين عزمى وأحمد صيام وسلوى عثمان وأحمد عبدالله محمود وميدو ماهر.

ويجمع مسلسل «المعلم»، الذى ينتمى إلى فئة الدراما الاجتماعية، بين الثنائى مصطفى شعبان وسهر الصايغ، اللذين يتزوجان ويظهر لهما الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، خلال أحداث العمل، الذى يخرجه مرقس عادل.

وتجسد الفنانة ميرنا نورالدين شخصية «دنيا زاد»، وهى زوجة «حسن الصباح»، الذى يجسده الفنان كريم عبدالعزيز، ضمن أحداث مسلسل «الحشاشين»، وهو أضخم الأعمال الدرامية فى رمضان ٢٠٢٤، ويشارك فى بطولته: أحمد عيد ونيقولا معوض وفتحى عبدالوهاب.

ويواصل الفنان أحمد مكى ظهوره المميز مع الفنانة رحمة أحمد، من خلال شخصيتى «الكبير» و«مربوحة»، ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوى»، وذلك فى إطار كوميدى اجتماعى، بمشاركة كل من بيومى فؤاد ومصطفى غريب وهشام إسماعيل ومحمد سلام وسماء إبراهيم وحسين حجاج وحاتم صلاح، تحت قيادة المخرج أحمد الجندى.

ويجمع مسلسل «إمبراطورية ميم» بين خالد النبوى وحلا شيحة، من خلال تجسيد «خالد» دور والد يفقد زوجته ويعيش لتربية أبنائه، قبل أن يقع فى حب أرملة تجسدها الفنانة العائدة من الاعتزال، فى إطار رومانسى بمزيج كوميدى، إلى جانب كل من نشوى مصطفى وهاجر السراج ونور النبوى ومحمود حافظ.

وتقدم نسرين أمين دور زوجة أكرم حسنى، فى مسلسلهما الجديد «بابا جه»، وخلال الأحداث يقعان فى الكثير من المواقف الكوميدية، سواء داخل المنزل أو خارجه، بمشاركة كل من سماء إبراهيم وفريال يوسف ومحمود البزاوى ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، إلى جانب عدد من الفنانين وضيوف الشرف، فى العمل الذى قام بتأليفه وائل حمدى، ويخرجه خالد مرعى.

ويعود الفنان ياسر جلال إلى الدراما الرمضانية مجددًا، من خلال مسلسل «ألف ليلة وليلة»، الذى يجسد فيه شخصية «شهريار» التراثية الشهيرة، والذى تحكى له النساء الحكايات بشكل يومى، لكنه يذبحهن بمجرد انتهاء الحكاية، حتى يقع فى غرام «شهرزاد»، الذى تجسده الفنانة ياسمين رئيس.