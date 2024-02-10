السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"طرف الخيط".. تفاصيل الفيلم المصري في مهرجان بغداد السينمائي

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

تنطلق، اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول لمهرجان بغداد السينمائي الدولي، بمشاركة عمل سينمائي مصري وحيد، ينافس على جائزة افضل فيلم روائي طويل، تحت اسم “طرف الخيط” للمخرج شريف شعبان.

تفاصيل فيلم طرف الخيط

وقال شريف شعبان، مخرج ومؤلف وبطل العمل، إلى جانب مشاركته في الإنتاج، إن فيلم “طرف الخيط” عمل روائي طويل مدة عرضه حوالي 71 دقيقة، وتدور أحداثه في قالب غنائي استعراضي مزيج بين الأنيميشن والشخصيات الواقعية حول فنان جسد معانات مشواره الفني في رواية مصورة، نجحت شخصياتها الكاركاتيرية في تحريره من تلك القيود لتصبح نهاية لروايته المصورة وبداية جديدة لتحقيق حلمه ومشوار فني جديد بأمل
جديد.

أوضح شريف، أن الفيلم من بطولته بجانب كلا من أحمد العامري وجهاد مدكور، والعمل من إنتاج 2023، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ولقي ردود أفعال إيجابية للغاية.

وعبر شريف عن سعادته بالاشتراك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي، لافتا إلى أنه يتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور الحاضر لفعاليات المهرجان.

الأفلام الروائية الطويلة المشاركة في المهرجان هي: 

فيلم (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي.
-فيلم (ميسي بغداد) للمخرج سهيم عمر خليفة.
-فيلم (عروس المطر) للمخرج حسين حسن.
ضمت قائمة الأفلام العربية:
-الفيلم اليمني  (المرهقون) للمخرج عمر جمال 
-الفيلم السوري (رحلة يوسف) للمخرج جود سعيد، 
-الفيلم المصري (طرف الخيط) للمخرج (شريف شعبان).
-الفيلم الفلسطيني (حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة مها الحاج.
- الفيلم المغربي (مطلقات الدار البيضاء) للمخرج محمد عهد بن سودة. -الفيلم الكويتي ( الشرنقة للمخرج أحمد الكتيت،.
-الفيلم السوداني (وداعًا جوليا) للمخرج محمد كوردفاني.
-والفيلم الأردني (إن شاء الله ولد) للمخرج أمجد الرشيد.
- الفيلم التونسي (بنات ألفة) للمخرجة كوثر بن هنية.

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