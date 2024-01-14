الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"الثقافة السينمائية" يقيم يومًا ترفيهيًا للأطفال بمناسبة إجازة نصف العام

جريدة الدستور

يواصل مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف التابع  للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر أنشطته بمشاركة ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة د.عز الرجال فاروق.حيث يقيم المركز يوم ترفيهي للأطفال بمناسبة بدء إجازة نصف العام،يعرض خلالها فيلم«زبرجد» للمخرجة هدي فرح.

الفيلم إنتاج القومي للسينما ويدور فيلم "زبرجد" حول حجر زبرجد صغير السن، لكنه صلب، يكره الاستسلام للواقع، لكن بإرادته يجعل باقى الأحجار الكريمة تشاركه فيكتشفوا نقاط القوة الكامنة بداخلهم.

وعقب عرض الأفلام تقام ورشة رسم وتلوين للأطفال المشاركين بالفاعلية.

والفيلم من تأليف وإخراج هدي فرح مدير انتاج سلوي عبد الرحمن.

للمركز القومي للسينما الدكتور حسين بكر إجازة نصف العام زبرجد القومي للسينما

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