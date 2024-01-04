أبطال «حالة خاصة»: تجربة جديدة عن مرضى «التوحد» تتصدر «الترند» من أول حلقتين

حققت الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل «حالة خاصة» انتشارًا كبيرًا، بعد عرضهما على «WATCH IT»، خاصة مع القصة المهمة التى تدور حولها أحداثه، إلى جانب تميز أداء الفنانين المشاركين فيه، على رأسهم بطل العمل طه دسوقى والنجمة غادة عادل.

وتصدرت الحلقتان قوائم الأكثر مشاهدة وتفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعى، وكذلك محرك البحث «جوجل»، وسط إشادات كبيرة بفكرة المسلسل التى تدور حول مرضى «التوحد».

مسلسل «حالة خاصة» أحدث الأعمال الأصلية لمنصة «واتش إت»، وهو مكون من ١٠ حلقات، ويُعرض على المنصة بواقع حلقتين أسبوعيًا، ويشارك فى بطولته إلى جانب طه دسوقى وغادة عادل، كل من: أحمد طارق وهاجر السراج وحسن أبوالروس ووئام مجدى، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

«الدستور» التقت عددًا من أبطال وصناع العمل لمعرفة فكرته الرئيسية، وكواليس صناعته، وتفاصيل أدوار الفنانين المشاركين فيه.

غادة عادل: من أحلى تجاربى الفنية.. وشبابه مجتهدون وموهوبون

أعربت النجمة غادة عادل عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة فى مسلسل «حالة خاصة»، رفقة الفنان الشاب طه دسوقى وعدد من الفنانين، معتبرة أن العمل «حالة خاصة بالفعل».

وقالت غادة عادل إنها تقدم دور محامية تدعى «أمانى النجار»، لكن بشكل مختلف عن دور المحامية «نهى»، الذى قدمته منذ سنوات فى مسلسل «الميزان»، مضيفة: «فى العمل الجديد أقدم شخصية محامية قوية».

وواصلت: «(أمانى النجار) محامية فى قمة مجدها بعالم المحاماة، لديها فريق كبير من المحامين، ولا تخسر أى قضايا تترافع فيها، وعملت محامية طوال عمرها، ودائمًا ما تمنح الشباب فرصة للتدريب فى مكتبها الكبير، ولا ترضى بأى هزل».

وأكملت: «رغم كل هذه القوة التى تقدمها فى الشخصية وتماسكها الكبير، تعانى من مشكلات فى المنزل، ولديها ابن مصاب بـ(التوحد)»، معربة عن سعادتها بتقديم أعمال فنية تهتم بـ«أصحاب الحالات الخاصة».

وأتمت بقولها: «هم بشر أخذ الله منهم نعمة ومنحهم نعمًا أكبر، مثل الصدق والبراءة والذكاء، وعلى المجتمع التعامل معهم بحكمة»، مشيرة إلى أن المسلسل عبّر عن ذلك من خلال شخصية «نديم»، التى يقدمها الفنان طه دسوقى.

وتوجهت بالشكر إلى منصة «WATCH IT» على الاهتمام بالموضوعات المهمة مثل «التوحد»، مشيدة فى الوقت ذاته بكل أعضاء فريق العمل، على رأسهم الفنان طه دسوقى، الذى وصفته بـ«المجتهد» و«المحترف» و«المبهر».

واختتمت بقولها: «كل الشباب فى المسلسل مجتهدون ومميزون وموهوبون، ولديهم قدرة كبيرة على العمل بتركيز. كما أن التجربة ككل من أحلى التجارب التى قدمتها خلال الفترة الماضية».

عبدالعزيز النجار: استمتعت بالعمل منذ القراءة الأولى لتميز النص وصعوبته

أوضح المخرج عبدالعزيز النجار، مخرج مسلسل «حالة خاصة»، أنه حرص منذ قراءة العمل على تقديمه بشكل متميز يُظهر تميز النص المكتوب للمؤلف مهاب طارق على الشاشة، خاصة أن المسلسل هو تجربته الإخراجية الأولى.

وقال: «عندما قرأت المسلسل استمتعت للغاية بالموضوع رغم صعوبته، وأصبحت لدىّ رغبة ملحة فى خوض تجربة تقديمه على الشاشة، وبدأت التحضير له عبر التواصل مع عدد كبير من مرضى التوحد، لمعرفة كل ما يتعلق بهم، كما التقيت العديد من المحامين لأقدم عملًا واقعيًا للجمهور».

وأضاف: «لاختيار طاقم العمل عقدت عدة جلسات مع المنتج طارق الجناينى والمؤلف مهاب طارق، للوصول لأفضل فريق يستطيع تجسيد المسلسل كما هو مكتوب، مع تسكين الأدوار بشكل مناسب، وأظن أننا نجحنا فى ذلك، خاصة أن فريق العمل كله كان متحمسًا ومتعاونًا معًا للغاية، وكانت لدى الجميع رغبة عارمة فى تقديم الأفضل، خاصة أن موضوع المسلسل ليس سهلًا ويتطلب تعاونًا كبيرًا من الجميع».

هانى شنودة: التزام «المتحدة» يشجع على التعاون

أعرب الموسيقار الكبير هانى شنودة عن سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة «WATCH IT»، من خلال تقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل «حالة خاصة»، مع إضافة بعض أغانى فرقته «المصريين» للعمل.

وأشاد الموسيقار الكبير بالتزام «المتحدة» بكل البنود التى تم الاتفاق عليها قبل بدء العمل، قائلًا: «كل ما قالوه نفذوه بالحرف الواحد، وهذا يشجعنى على العمل معهم فى المستقبل». كما أشاد بالفنان الشاب طه دسوقى وموهوبته الكبيرة، موضحًا: «عندما يقدم فنان ستاند آب كوميدى مثل هذا الدور الكبير والمعقد لشخص مصاب بالتوحد فهذا يعنى أنه شخص موهوب للغاية، وأعتقد أن دوره سيثير إعجاب الجمهور، خاصة أنه يُظهره فى صورة أخرى بعيدًا عن صورته المعتادة كنجم كوميدى شاب».

طه دسوقى: البُعد عن الكوميديا حمسنى للمسلسل وذاكرت الدور مع مصابين بالمرض

وصف الفنان طه دسوقى مسلسل «حالة خاصة» بأنه تجربة جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن فكرة العمل البعيدة تمامًا عن الكوميديا المعتادة هى ما حمسته لتقديمه للجمهور، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور ويناسب توقعاتهم.

وقال «دسوقى» إنه يجسد فى المسلسل الجديد شخصية شاب يدعى «نديم»، وهو مصاب بمرض «التوحد»، ويرغب فى أن يكون محاميًا، فيواجه الكثير من الصعوبات فى سبيل تحقيق حلمه، مضيفًا: «أتمنى أن أقترب من شخصيات المحامين فى هذا الدور، فأنا أعلم جيدًا صعوبة عملهم».

وعن تحضيراته للدور، أفاد «دسوقى» بأنه التقى عددًا من المصابين بـ«التوحد»، من خلال جمعية خاصة برعاية هذه الفئة بقيادة الدكتورة داليا سليمان، وكان من بينهم شاب يدعى «عبدالله»، متابعًا: «ساعدونى كثيرًا، ومن خلالهم حصلت على الكثير من المعلومات حول التوحد، أفادتنى كثيرًا لتقديم هذا الدور».

وعبّر «دسوقى» عن سعادته بالعمل مع النجمة غادة عادل، واصفًا إياها بأنها بسيطة وهادئة، وأذابت الجليد بينهما من أول يوم، لذا كان سعيدًا للغاية بالعمل معها فى هذا المسلسل، موجهًا التحية لها ولفريق العمل ككل.

واختتم بتوجيه الشكر إلى منصة «WATCH IT»، التى تحرص بشكل دائم على دعم الشباب، وتقديم أعمال محترمة بجودة عالية، مع منح فرص كبيرة للشباب، لذا تحمس للغاية وأحب العمل معهم فى «حالة خاصة».

رئيس «WATCH IT»: حريصون على توعية المجتمع بقضية المرض ومنح الفرصة للشباب

أكدت نشوى جاد الحق، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمنصة «WATCH IT»، سعادتها بإطلاق مسلسل «حالة خاصة» ضمن إنتاجات المنصة الأصلية، موضحة حرص المنصة الدائم على تقديم موضوعات مختلفة ومميزة.

وقالت: «تعاونا فى المسلسل مع الجمعية العامة للتوحد، وناقشنا فيه مسألة التوحد، وكيفية وعى المجتمع بأن الشخص المختلف ليس منبوذًا، بل يمكن أن يكون مميزًا ويضيف للمجتمع بشكل كبير، وهو ما ظهر بالفعل فى النماذج التى عملت معنا خلال العمل من الشباب أصحاب الاختلاف، ومنهم شباب يتدربون معنا فى المنصة، ويُظهرون مدى تميزهم وذكائهم وتفوقهم فى كثير من الأحيان».

وأضافت: «نحن منصة شابة، ودائمًا نحرص على منح الفرصة للشباب، سواء كانوا ممثلين أو مؤلفين أو مصورين، وهذا ظهر أيضًا فى هذا المسلسل، الذى يخرجه مخرج يقدم عمله الأول، وهو من بطولة فنان شاب هو طه دسوقى».

وئام مجدى: اجتهدت لتقديم شخصية أكبر من عمرى

أشارت الفنانة وئام مجدى إلى أنها جسدت فى مسلسل «حالة خاصة» شخصية «عبير» المحامية، ومساعدة البطلة غادة عادل، التى تحاول دائمًا مساعدة الشباب فى مكتب المحاماة وتكون واسطة الخير بينهم.

وأضافت: «أقدم شخصية هى أكبر من عمرى بعشر سنوات، لذا عملت كثيرًا على إتقان الدور ليخرج بصورة أكثر واقعية، خاصة بعدما رشحنى المخرج عبدالعزيز النجار لهذا الدور وأكد قدرتى على تقديمه بشكل متميز، وأنا سعيدة للغاية بالتعاون معه ومع كل فريق العمل».