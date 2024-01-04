الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

اتجهت أنظار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى مسلسل “حالة خاصة” الذي بدأ عرض حلقاته مطلع الشهر الجاري عبر المنصة الرقمية watch it، وهو أحدث انتاجتها.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة الـ 3 و4، وذلك بعد نجاح الحلقتين الأولى والثانية بعد عرضهما على المنصة الرقمية watch it أمس الأربعاء.

وبدأ البحث عن مواعيد المسلسل الجديدة لـ 3 و4 يزداد، عبر موقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”.

والمسلسل من بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، وحسن أبوالروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

وتطرح المنصة الرقمية Watch it، الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" كل يوم أربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بأحداث جديدة مختلفة، وتتحدث عن قضية اجتماعية هامة وهي مرض التوحد.

ويٌجسد الفنان طه دسوقي، شخصية "نديم" وهو شاب عاشق للمحاماه ومصاب بـ"التوحد"، ويتمني أن يصبح محام مشهور، كما حلمّت والدته وهي طريحة على فراش الموت، ويعمل في مكتب أماني النجار، التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، وهي أشهر محامي في مصر.

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أبطال مسلسل "حالة خاصة"

يلعب الفنان طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له من خلال شخصية "نديم احمد أبو سريع"، من إنتاج المنصة الرقمية واتش ات، وتلعب الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، وحسن أبو الروس شخصية محامي في مكتب أماني النجار، وهاجر سراج، تجسد شخصية فتاة محامية تدعى رام الله ماهر وهي سورية، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، والعمل من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبدالعزيز النجار، و موسيقي تصويرية للموسيقار العالمي هاني شنودة.

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قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

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