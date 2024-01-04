الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

هاني شنودة لـ"الدستور": الموسيقى التصويرية لـ"حالة خاصة" تحدي كبير بالنسبة لي

الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة

خلق الموسيقار الكبير هاني شنودة حالة فريدة بتواجده في مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان طه دسوقي وغادة عادل وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وذلك من خلال الموسيقى التصويرية التي قدّمها وسيقدّمها في المسلسل الذي تنتجه المنصة الرقمية (watch it).

تحدث الموسيقار هاني شنودة عن موسيقته في مسلسل "حالة خاصة"، مؤكدًا أنه وافق بسبب الاستعانة بـ5 أغاني لفرقته قدّمها في وقت سابق، وهذا الأمر مهم جدًا بالنسبة له:"عندما قرأت السيناريو وجدته تحدي بالنسبة لي وهذا أحب الأمور لي".

وتابع شنودة لـ"الدستور":"بطل المسلسل طه دسوقي، اتعودنا عليه على أنه كوميديان ستاند آب كوميدي، وأنه يعمل دور مركب بهذه الطريقة وهو تجسيده لشخصية نديم، هذا الموضوع استفذني كثيرًا فأنا قولت لازم أعملهم موسيقي معقدة جدًا ومستفزة وناجحة جدًا، لذا استعملت بنت سوبورانو واستعملتها كأي آلة موسيقية، ومصر دائمًا سبّاقة في الاهتمام بذوي الهمم".

https://www.facebook.com/watch/?v=1735479316951805&ref=external

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أبطال مسلسل حالة خاصة 

ومسلسل حالة خاصة هو أحدث إنتاجات watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

أبطال مسلسل "حالة خاصة"

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

أبطال مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة حالة خاصة الموسيقار الكبير هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة هاني شنودة الفنان طه دسوقي المنصة الرقمية watch it watch it

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مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض الأول وقصته وأبطاله

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